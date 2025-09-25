FSV 08 Bietigheim-Bissingen: "Wir brauchen dafür eine Top-Leistung"

Analyse des Rückschlags in Reutlingen

Die Niederlage in Reutlingen hat deutlich gezeigt, wo die Probleme beim FSV derzeit liegen. In der ersten Halbzeit war die Mannschaft zu passiv, ließ dem Gegner zu viele Räume und lag früh im Rückstand. Zwar folgte im zweiten Durchgang eine deutliche Steigerung, doch die Chancenverwertung blieb mangelhaft. Am Ende stand ein klares 0:3, das laut Haris Krak „nicht unverdient“ war, weil sein Team nicht über die gesamten 90 Minuten hellwach agierte.

Die Ausgangslage vor dem Villingen-Spiel

Der Blick auf die Tabelle zeigt die Brisanz der Partie: Mit nur sieben Punkten aus neun Spielen steht der FSV 08 Bietigheim-Bissingen auf dem 15. Platz. Der FC 08 Villingen dagegen hat elf Zähler gesammelt und will mit einem Auswärtserfolg weiter ins gesicherte Mittelfeld vorrücken. Für Krak und seine Spieler ist die Aufgabe klar: Zuhause punkten, um nicht noch tiefer in den Abstiegskampf gezogen zu werden.

Die Einschätzung von Haris Krak

Vor dem Heimspiel spart Haris Krak nicht mit klaren Worten: „Es ist ein schwerer Gegner mit sehr viel offensiver Power und erfahrenen Spielern. Defensiv dürfen wir nicht zu viel zulassen.“ Der Trainer unterstreicht damit die Stärken des Gegners, warnt aber auch davor, sich zu sehr auf die Spielweise der Villinger einzustellen. Stattdessen setzt er auf die eigene Heimstärke: „Wir haben zu Hause gute Spiele bisher geliefert und wollen da weitermachen. Wir brauchen die Punkte und werden alles dafür tun, um dieses Spiel zu gewinnen. Wir brauchen dafür eine Top-Leistung.“

Heimstärke als Trumpf

Tatsächlich hat der FSV in dieser Saison vor allem im eigenen Stadion bewiesen, dass er mithalten kann. Gegen starke Gegner wie den VfR Aalen holte die Mannschaft ein torloses Remis, gegen den Türkischen SV Singen gelang zuletzt ein überzeugender 3:0-Heimsieg. Daran will die Mannschaft anknüpfen und mit Leidenschaft, Kampfgeist und Effizienz im Angriff die nötigen Punkte holen.

Villingen als offensivstarker Gegner

Mit dem FC 08 Villingen gastiert ein Team, das über eine gefährliche Offensive verfügt. 21 Tore nach neun Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Gleichzeitig offenbart die Abwehr mit 19 Gegentoren Schwächen, die der FSV nutzen möchte. Genau hier setzt Krak mit seiner Analyse an: Nur mit einer kompakten Defensive und klarer Chancenverwertung können die Bietigheimer bestehen.

Die Bedeutung der Partie

Nach der Niederlage in Reutlingen wächst der Druck. Mit einem Sieg könnte der FSV 08 Bietigheim-Bissingen nicht nur den Abstand zur Abstiegszone vergrößern, sondern auch Selbstvertrauen für die kommenden Wochen tanken. Eine Niederlage hingegen würde die Lage verschärfen.