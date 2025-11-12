FSV 08 Bietigheim-Bissingen will Aufwärtstrend in Nöttingen bestätigen

Ein Punkt mit Signalwirkung

Das vergangene Heimspiel gegen den FV Ravensburg endete 2:2, doch das Ergebnis fühlte sich für den FSV wie ein Sieg an. Nach großem Kampf und einem Last-Minute-Treffer von Onesi Kuengienda belohnte sich das Team für seine Moral. Besonders bemerkenswert: Es war das erste Spiel unter dem neuen Trainer Daniel Zmpitas, und die Mannschaft zeigte sofort, dass sie bereit ist, neue Wege zu gehen.

Die Tore für den FSV erzielten Bleart Dautaj per Foulelfmeter (12. Minute) und Onesi Kuengienda in der Nachspielzeit (90.+3). Dazwischen hatte Daniele Gabriele die Gäste mit einem Doppelpack (12., 35.) in Führung gebracht. Vor 200 Zuschauern entwickelte sich eine intensive Partie, die in der Schlussphase ihren emotionalen Höhepunkt fand.

Ein schwerer Gegner zum Abschluss

Zum Abschluss der Hinrunde wartet nun mit dem FC Nöttingen ein Gegner aus dem oberen Tabellendrittel. Der FC steht nach 16 Spielen auf Rang fünf, mit 26 Punkten und einer beeindruckenden Offensivbilanz von 37 erzielten Toren. Die Mannschaft ist für ihre spielerische Stärke und ihr hohes Tempo bekannt – Qualitäten, auf die der FSV 08 am Freitag eine passende Antwort finden muss.

Für Daniel Zmpitas ist die Partie ein weiterer wichtiger Prüfstein, um seine Vorstellungen von Struktur und Kompaktheit weiter im Spiel seiner Mannschaft zu verankern. Nach zuletzt zwei ungeschlagenen Spielen soll die Serie nun ausgebaut werden – auch wenn die Aufgabe alles andere als einfach wird.

Tabellenlage verspricht Spannung

In der Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg liegt der FSV 08 Bietigheim-Bissingen mit 16 Punkten auf Platz 14. Ein Sieg in Nöttingen könnte die Mannschaft um gleich mehrere Plätze nach oben bringen und einen wichtigen Schritt im Kampf um den Klassenerhalt bedeuten.

Die bisherige Bilanz: Drei Siege, sieben Unentschieden und sechs Niederlagen – eine Serie, die zeigt, dass der FSV 08 zwar oft mithalten kann, sich aber zu selten belohnt. Mit dem neuen Trainer und einem stabileren Auftreten ist die Zuversicht groß, dass sich das nun ändert.

Stabilität und Effizienz gefragt

Im Auswärtsspiel wird es vor allem darauf ankommen, defensiv kompakt zu stehen und im Umschaltspiel Nadelstiche zu setzen. Gegen Ravensburg zeigte das Team bereits, dass es in der Lage ist, auch Rückschläge wegzustecken und bis zum Ende zu kämpfen. Mit dieser Mentalität will der FSV auch in Nöttingen auftreten.

Ein Spiel mit richtungsweisendem Charakter

Das Gastspiel in Nöttingen markiert nicht nur das Ende der Hinrunde, sondern auch eine Standortbestimmung für die Mannschaft von Daniel Zmpitas. Der Punktgewinn gegen Ravensburg hat gezeigt, dass die Mannschaft gewillt ist. Mit derselben Entschlossenheit will der FSV 08 nun in Nöttingen auftreten – um mit einem Erfolgserlebnis in die zweite Saisonhälfte zu starten.

Anstoß ist am Freitag um 19 Uhr – und der FSV 08 Bietigheim-Bissingen will beweisen, dass der Aufwärtstrend unter Daniel Zmpitas anhält.