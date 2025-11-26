FSV 08 Bietigheim-Bissingen vor wichtigem Auswärtsspiel in Gmünd

Ausgangslage und Bedeutung der Partie

Der 19. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg führt den FSV 08 Bietigheim-Bissingen zu einem Gegner, der in der Tabelle unmittelbar über ihm steht: der 1. FC Normannia Gmünd. Mit 17 Punkten aus 18 Spielen liegt Gmünd nur einen Zähler vor dem FSV 08, der 16 Punkte aus 17 Partien gesammelt hat. In einem Jahr mit voraussichtlich vier Absteigern ist dieses direkte Duell mehr als ein gewöhnliches Ligaspiel – es ist ein richtungsweisender Match.

Das abgebrochene Heimspiel – ein ungewohnter Zwischenschritt

Das Heimspiel gegen den TSV Essingen wurde nach nur 15 Minuten abgebrochen. Der Kunstrasen wurde zu rutschig, ein regulärer Spielbetrieb war nicht mehr möglich. Der neue Termin ist auf Samstag, 6. Dezember, um 14 Uhr datiert. Für den FSV 08 bedeutete dieser Abbruch: keine Chance, Rhythmus und Selbstvertrauen zu sammeln – der Fokus musste stattdessen sofort auf den kommenden Auswärtsgegner gelegt werden.

Rückblick auf das Hinspiel – ein Duell auf Augenhöhe

Das Hinspiel zwischen beiden Vereinen endete 1:1 und zeigte, wie eng die Kräfteverhältnisse sind. Damals brachte Angelo Di Stefano den FSV 08 in der 52. Minute in Führung, doch Fabian Kianpour glich für Normannia Gmünd in der 75. Minute aus.

Was der FSV 08 mitbringen muss

Der FSV 08 um den neuen Trainer Daniel Zmpitas braucht in Gmünd ein konzentriertes Auftreten – mit Stabilität in der Defensive, Intensität im Mittelfeld und Zielstrebigkeit im Angriff. Die Mannschaft hat zuletzt gezeigt, dass sie zurückkommen kann: Der späte Ausgleich zum 2:2 gegen den FV Ravensburg, erzielt durch Onesi Kuengienda in der 90.+3 Minute, unterstreicht die Moral und den Kampfgeist des Teams.

Ein Spiel mit hoher Tragweite

Der Start in die Rückrunde wurde verschoben, doch das Auswärtsspiel in Gmünd eröffnet dem FSV 08 nun die Chance, dort anzusetzen, wo er gegen Ravensburg aufgehört hat: mit Leidenschaft, Mut und einer klaren Reaktion auf jüngste Rückschläge.

Gelingt es dem Team von Trainer Daniel Zmpitas, an die guten Offensivmomente anzuknüpfen und die Defensive gegen die Normannia stabil zu halten, ist ein Auswärtserfolg möglich – und ein solcher Erfolg wäre ein starkes Signal im Abstiegskampf.