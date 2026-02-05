FSV 08 Bietigheim-Bissingen vor spannendem Verbandsliga-Doppel

In der Oberliga Baden-Württemberg steht der FSV 08 Bietigheim-Bissingen nach einer schwierigen Vorrunde auf dem 17. Platz und steckt damit tief im Abstiegskampf. In den verbliebenen drei Testspielen gilt es für die Nullachter, sich das nötige Selbstvertrauen anzulegen, um bei der Oberliga-Rückkehr am 21. Februar gegen den 1. Göppinger SV erfolgreich ins neue Jahr zu starten.
Der Test bei Oberliga-Absteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen stellt den zweiten Verbandsliga-Test dar. Nach dem es zuletzt gegen den Zwölften ging, wartet nun zuerst der Achte und dann der Sechzehnte. Calcio hat sich nach einem durchwachsenen Start in die Saison zuletzt gefangen und will mit ordentlich Rückenwind weiter Boden gut machen in der Tabelle. Die Elf des während der Saison verpflichteten Trainers Daniel Zmpitas will dabei die bereits geschaffenen Grundlagen weiter ausbauen.
Nach der Reise zu Calcio Leinfelden-Echterdingen steht bereits am Dienstag dann der Vergleich mit Verbandsliga-Aufsteiger FSV Waiblingen an. Es ist der vorletzte Test im Rahmen der Wintervorbereitung des Oberligisten.
Den Auftakt der aktuellen Testreihe gegen die Verbandsliga-Teams bildete allerdings bereits der 5:0-Erfolg am vergangenen Wochenende. Im Heimspiel gegen den TSV Weilimdorf zeigten die Nullachter eine souveräne Leistung in beiden Hälften, bei der sich fünf unterschiedliche Spieler in die Torschützenliste eintrugen.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________