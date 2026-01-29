FSV 08 Bietigheim-Bissingen vor nächsten Gradmesser

Beim 3:2 bei der TSG 1899 Hoffenheim – vor 100 Zuschauern, geleitet von Gabriel Grundl (Hoffenheim) – gewann der FSV gegen eine U19, die in der U19-Bundesliga zuhause ist und entsprechend Tempo, Technik und Mut im Anlaufen mitbringt. Bietigheim ließ sich davon zunächst beeindrucken und geriet durch Maxim Naumann in Rückstand (20.). Doch die Reaktion war bemerkenswert direkt: Kevin Ikpide glich nur fünf Minuten später aus (25.) und gab dem Spiel eine andere Statik. Der FSV zeigte in der Folge, dass er nicht nur dagegenhalten, sondern auch gezielt zuschlagen kann.