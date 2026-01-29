FSV 08 Bietigheim-Bissingen vor nächsten Gradmesser

Beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen ist die Wintervorbereitung keine kosmetische Maßnahme, sondern ein Kampf um Luft. Als Vorletzter der Oberliga Baden-Württemberg (17 Punkte) steckt der FSV 08 im Sog der Abstiegszone – und in einer Saison, in der gleich vier Teams direkt runter müssen, wirkt jeder verlorene Meter doppelt schwer. Umso wichtiger sind die Wochen, in denen man sich Selbstvertrauen nicht erspielen darf, sondern erarbeiten muss. Der Auftritt am Freitag lieferte dafür einen unerwartet kräftigen Beleg.
Der nächste Test am Samstag um 13 Uhr gegen den TSV Weilimdorf führt die Vorbereitung nun zurück in die regionale Realität. Weilimdorf steht als Aufsteiger auf Rang 12 der Verbandsliga Württemberg – ein Gegner, der körperlich arbeiten wird, viele zweite Bälle anbietet und sich nicht überrollen lässt. Für den FSV ist das die passende Aufgabe, um das Hoffenheim-Spiel einzuordnen: War es nur ein guter Tag – oder der Beginn eines stabileren Fundaments?
Beim 3:2 bei der TSG 1899 Hoffenheim – vor 100 Zuschauern, geleitet von Gabriel Grundl (Hoffenheim) – gewann der FSV gegen eine U19, die in der U19-Bundesliga zuhause ist und entsprechend Tempo, Technik und Mut im Anlaufen mitbringt. Bietigheim ließ sich davon zunächst beeindrucken und geriet durch Maxim Naumann in Rückstand (20.). Doch die Reaktion war bemerkenswert direkt: Kevin Ikpide glich nur fünf Minuten später aus (25.) und gab dem Spiel eine andere Statik. Der FSV zeigte in der Folge, dass er nicht nur dagegenhalten, sondern auch gezielt zuschlagen kann.
Nach der Pause kippte die Partie zugunsten der Gäste. Justin Keklik stellte auf 1:2 (50.), nur drei Minuten später erhöhte Marko Andric auf 1:3 (53.). In dieser Phase wirkte Bietigheim wacher in den Umschaltmomenten, klarer in den Läufen in die Tiefe – und vor allem konsequent im Abschluss. Hoffenheim verkürzte zwar noch durch Nevio Ostheimer (80.) auf 2:3, doch der FSV brachte den Vorsprung über die Zeit: kein Glanz, aber genau jene Widerstandsfähigkeit, die im Abstiegskampf zählt.