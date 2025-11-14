FSV 08 Bietigheim-Bissingen verliert klar zum Hinrundenabschluss

Früher Rückstand bringt den FSV aus dem Konzept

Die Partie begann denkbar ungünstig für den FSV 08. Bereits in der 2. Minute traf Egemen Sarikaya für den FC Nöttingen zur frühen 1:0-Führung. Die Gastgeber übernahmen schnell die Kontrolle, während Bissingen Mühe hatte, ins Spiel zu finden. In der 37. Minute erhöhte Stefan Zimmermann auf 2:0 – ein Rückschlag zu einem Zeitpunkt, als sich der FSV gerade zu stabilisieren begann.

Keine Wende nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel brachte Daniel Zmpitas frische Kräfte, um mehr Offensivpräsenz zu schaffen. Doch die Hoffnung auf eine Aufholjagd wurde früh zunichtegemacht. Nur sieben Minuten nach Wiederanpfiff traf Jannis Rabold (52.) für Nöttingen zum 3:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung.

Trotz kämpferischer Bemühungen und einiger Entlastungsangriffe blieb der FSV in der Offensive zu harmlos. Der Anschlusstreffer wollte nicht gelingen.

Starker Gegner nutzt Chancen eiskalt

Der FC Nöttingen bestätigte mit dem Heimsieg seine starke Hinrundenform. Das Team zeigte von Beginn an Spielfreude und Effizienz. Mit 40 geschossenen Toren gehört Nöttingen zu den torgefährlichsten Mannschaften der Liga. Der Sieg war gleichzeitig der neunte Erfolg im 17. Saisonspiel – damit schoben sich die Gastgeber auf den dritten Tabellenplatz.

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen dagegen konnte den Aufwärtstrend nicht fortsetzen. Nach dem 2:2 gegen Ravensburg blieb die Mannschaft diesmal ohne Torerfolg und musste die individuelle Klasse des Gegners anerkennen.

Tabellenlage bleibt angespannt

Nach der Niederlage steht der FSV 08 mit 16 Punkten auf Tabellenplatz 15. Die Bilanz nach 17 Spielen lautet drei Siege, sieben Unentschieden und sieben Niederlagen. Damit beenden die Bissinger die Hinrunde im Tabellenkeller.

Blick nach vorn: Heimspiel gegen den TSV Essingen

Nach dem ernüchternden Hinrundenabschluss richtet sich der Fokus sofort auf die nächste Aufgabe. Am Samstag, 22. November, empfängt der FSV 08 Bietigheim-Bissingen den TSV Essingen (Anstoß 14 Uhr). Die Gäste gehören mit 29 Punkten aus 16 Spielen zu den Topmannschaften der Liga. Für die Zmpitas-Elf geht es darum, im Heimspiel wieder Stabilität und Mut zu zeigen.

Fazit: Ein lehrreicher Abschluss der Hinrunde

Das 0:3 in Nöttingen war ein Rückschlag, aber auch ein Fingerzeig, wo die Mannschaft noch zulegen muss. Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen beendet die Hinrunde mit dem klaren Ziel, in der zweiten Saisonhälfte konstanter zu punkten. Die Moral stimmt, die Leidenschaft ist sichtbar – jetzt soll gegen den TSV Essingen der nächste Schritt folgen.