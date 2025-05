FSV 08 Bietigheim-Bissingen: "Unserer Stimmung wird es nicht schaden"

Früher Rückstand trotz guter Anfangsphase

Trainer Haris Krak sah seine Mannschaft offensiv engagiert: "Wir haben gut mitgespielt in der Offensive", sagte er nach Abpfiff. Doch schon in der 13. Minute klingelte es im FSV-Tor: Sasa Maksimovic brachte Aalen mit 1:0 in Führung. Spätestens nach dem 2:0 durch Lucas Torres Farias in der 39. Minute wurde klar, dass der FSV defensiv nicht sattelfest war. "Wir hatten leider defensiv, speziell in der eigenen Hälfte, unnötige Ballverluste, die Aalen effektiv bestraft hat", resümierte Krak.

Hoffnung nach dem Anschluss durch Lukas Böhm

Zu Beginn der zweiten Halbzeit keimte noch einmal Hoffnung auf. Der eingewechselte Lukas Böhm verkürzte in der 50. Minute auf 1:2 und leitete damit eine gute Phase der Gäste ein. "Die erste 100-prozentige Chance haben wir und nach dem 2:1-Anschlusstreffer eine gute Phase gehabt", so Krak. Doch ein weiterer Ballverlust leitete das Ende der Aufholjagd ein: Benjamin Kindsvater traf zum 3:1 (69.). "Danach war es eigentlich vorbei."

Aalen setzt spät den Schlusspunkt

In der Schlussphase setzte Aalen noch zwei Treffer obendrauf. Leon Maier (77.) und Willie Till Sauerborn (83.) sorgten für den deutlichen Endstand. Der FSV brachte zwar nach dem Seitenwechsel mit Matthias Stüber, Jona Lorch und Nikolaos Dobros frische Kräfte, konnte das Spiel aber nicht mehr drehen.

Saisonfazit: Klassenerhalt als Erfolg

Trotz der Niederlage überwiegt beim FSV die Erleichterung. Der Klassenerhalt ist geschafft, das Ziel wurde erreicht. Mit 43 Punkten belegen die Bissinger am Ende Rang 13. "Unserer Stimmung wird es nicht schaden, wir feiern den Klassenerhalt mit einer Abschlussfahrt nach Mallorca. Danach geht es in die verdiente Pause und wir sehen uns in der neuen Saison wieder", gab Haris Krak die Richtung für die kommenden Tage vor.

Blick auf die neue Saison

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen geht damit in seine nächste Oberligasaison. Das Fundament ist gelegt, die Entwicklung unter Trainer Haris Krak stimmt. In einer Liga mit übermächtigen Gegnern wie Meister SG Sonnenhof Großaspach (95 Punkte) hat der FSV seine Rolle gefunden. Der deutliche Dämpfer zum Abschluss ändert nichts an einem insgesamt stabilen Jahr. Nun gilt es, Kraft zu tanken, aus den Fehlern zu lernen und mit frischem Elan in die neue Runde zu starten.