FSV 08 Bietigheim-Bissingen trotzt 2:4-Rückstand und rettet wildes 4:4

Schon der Rahmen deutete an, dass dieser Nachmittag kein gewöhnlicher Vorbereitungstest werden würde. Auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark Goldäcker trifft der Oberligist FSV 08 Bietigheim-Bissingen unter Trainer Daniel Zmpitas auf den Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen. Ein Gegner aus der unmittelbaren sportlichen Nachbarschaft. Die Partie entwickelt sich entsprechend intensiv, mit Tempo, vielen Umschaltmomenten und der typischen Härte eines Vorbereitungsspiels, das in Wahrheit ein echter Gradmesser ist.

In der 47. Minute gleicht Dan Constantinescu zum 1:1 aus. Für Bissingen ist das der Beginn einer schwierigen Phase. Calcio nutzt die Dynamik des Ausgleichs und legt nach. In der 65. Minute trifft Gustavo Borges da Silva zum 2:1, nur zwei Minuten später erhöht er in der 67. Minute auf 3:1. Innerhalb kürzester Zeit wird aus einem offenen Testspiel ein Rückstand, der plötzlich bedrohlich wirkt.

Bissingen beginnt zielstrebig und setzt früh ein Ausrufezeichen. In der 18. Minute bringt Emre Yalcin den FSV mit 1:0 in Führung. Ein Treffer, der zunächst Ruhe und Kontrolle verspricht. Doch das Spiel bleibt offen, die Zweikämpfe werden härter, das Tempo hoch. Lange bleibt es beim knappen Vorsprung, bis nach der Pause die Begegnung plötzlich kippt.

Bissingen ist in dieser Phase gefordert, nicht nur taktisch, sondern vor allem mental. Calcio bleibt gefährlich und schlägt erneut zu. In der 83. Minute erzielt Gustavo Borges da Silva seinen dritten Treffer des Spiels und stellt auf 4:2. Spätestens jetzt scheint das Spiel entschieden. Zwei Tore Rückstand kurz vor Schluss, dazu die Wucht eines Gegners, der sich in einen Lauf gespielt hat – viele Mannschaften hätten hier den Kopf gesenkt.

Doch Bissingen tut das Gegenteil. Der Oberligist zeigt Charakter und findet in der Schlussphase eine Antwort, die weit über den Testspielcharakter hinausweist. Bereits in der 74. Minute hatte Patrick Scheele mit dem Treffer zum 3:2 ein Zeichen gesetzt. Dieser Anschlusstreffer hält die Hoffnung am Leben, auch wenn Calcio später noch einmal nachlegte.

Nach dem 4:2 beginnt dann eine Schlussphase, die auf dem Kunstrasen in Goldäcker beinahe wie ein eigenes Spiel wirkt. In der 88. Minute trifft Justin Keklik zum 4:3 und bringt Bissingen wieder heran. Die Partie bekommt plötzlich eine neue Spannung, die sich mit jeder Sekunde weiter auflädt. Und dann, in der 90. Minute, fällt tatsächlich noch der Ausgleich. Max Stumm trifft zum 4:4 und sorgt dafür, dass dieses Spiel mit einem emotionalen Schlusspunkt endet.

Für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen ist dieses Remis mehr als ein Ergebnis. Es ist ein Hinweis auf Widerstandskraft und Moral. Das Team beweist, dass es auch nach Rückschlägen im Spielverlauf handlungsfähig bleibt. Gleichzeitig zeigt das Spiel aber auch, wie schnell eine Partie kippen kann, wenn der Gegner Momentum bekommt. Vier Gegentore sind ein Warnsignal, das in der Vorbereitung nicht ignoriert werden kann.

Trainer Daniel Zmpitas wird aus diesem Testspiel zwei zentrale Botschaften mitnehmen: die beeindruckende Mentalität der Schlussphase – und die Notwendigkeit, Stabilität über längere Spielphasen zu sichern. Denn so spektakulär das 4:4 auch ist, der zwischenzeitliche Rückstand zeigt deutlich, dass noch Arbeit wartet.