FSV 08 Bietigheim-Bissingen sucht im Heimspiel neue Hoffnung

Am vergangenen Spieltag war Bietigheim-Bissingen nahe an einem wichtigen Auswärtssieg. In Pforzheim ging der FSV dreimal in Führung, zunächst durch Bleart Dautaj in der 5. Minute, dann durch Alexander Götz in der 31. Minute und nach der Pause durch Auron Selimi in der 55. Minute. Pforzheim fand jedoch immer wieder eine Antwort und glich schließlich in der Nachspielzeit zum 3:3 aus. Für Bietigheim-Bissingen war das Remis deshalb ein Achtungserfolg, aber auch ein Ergebnis mit spürbarem Verlustgefühl.

Mit 39:72 Toren und nur drei Siegen aus 29 Spielen bleibt die Ausgangslage des FSV prekär. Der Rückstand auf die Mannschaften unmittelbar davor ist deutlich, zugleich ist auch Schlusslicht Denzlingen noch in Reichweite. Jeder Punkt kann in dieser Phase Bedeutung gewinnen, gerade in Heimspielen. Gegen Oberachern steht Bietigheim-Bissingen daher vor einer Partie, die trotz der tabellarischen Unterschiede besonderen Stellenwert hat.

Oberachern mit Qualität

Der SV Oberachern reist trotz der jüngsten 2:3-Niederlage gegen den FC Nöttingen als Favorit an. Die Mannschaft zeigte in dieser Partie, dass sie offensiv jederzeit Akzente setzen kann, auch wenn sie sich am Ende trotz zwischenzeitlicher Führung nicht belohnte. Mit 45 Punkten und Rang sechs gehört Oberachern zu den stabileren Teams der Liga. Für Bietigheim-Bissingen wird es daher darauf ankommen, die defensive Ordnung zu halten und die eigenen Umschaltmomente konsequent zu nutzen.

Hinspiel als Hinweis

Das erste Aufeinandertreffen dieser Saison endete spektakulär mit 3:3. Damals lag der FSV trotz Unterzahl und zwischenzeitlichem Zwei-Tore-Rückstand noch zurück, kam aber in der Schlussphase durch Mustafa Uslu und Steven Keklik zurück. Dieses Spiel kann als Beleg dafür dienen, dass Oberachern für Bietigheim-Bissingen kein unüberwindbarer Gegner sein muss. Für das Rückspiel gilt jedoch ebenso, dass der FSV über die gesamte Distanz stabiler auftreten muss, um aus einer offenen Partie diesmal mehr als nur ein spätes Remis mitzunehmen.