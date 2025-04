FSV 08 Bietigheim-Bissingen: "Spiel von der Kategorie sehr wichtig"

Ein Spiel, das die Saison prägen könnte

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen empfängt am Samstag den TSV Essingen zum wichtigen Heimspiel. Die aktuelle Tabellensituation macht es deutlich: Die Bissinger brauchen dringend die drei Punkte, um sich im Abstiegskampf weiter abzusichern. „Es ist ein Spiel von der Kategorie sehr wichtig und so müssen wir es auch angehen“, erklärt Trainer Haris Krak vor dem Duell gegen den Tabellenvierzehnten. „In solchen Spielen braucht es Leidenschaft, Energie und Zusammenhalt“, fügt der Coach hinzu. Der TSV Essingen, der in der bisherigen Saison ebenfalls mit Problemen zu kämpfen hatte, zählt als direkter Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt.

Rückblick auf das letzte Spiel: Ein knappes Unentschieden in Gmünd

Das letzte Spiel des FSV 08 Bietigheim-Bissingen führte die Mannschaft nach Gmünd. Trotz einer frühen Führung durch Pero Mamic (38. Minute) und einer soliden Leistung in der ersten Halbzeit musste sich die Mannschaft mit einem 1:1-Unentschieden zufrieden geben. In der 86. Spielminute gelang den Gastgebern der Ausgleich durch Alexander Aschauer.

Die Herausforderung gegen den TSV Essingen

Mit 31 Punkten aus 26 Spielen steht der FSV 08 Bietigheim-Bissingen momentan auf dem zwölften Tabellenplatz. Das Hinspiel gegen den TSV Essingen endete ohne Tore – ein enttäuschendes 0:0. Das kommende Heimspiel gegen Essingen ist von besonderer Bedeutung, da es für die Bissinger die Chance bietet, sich von der unteren Tabellenregion abzusetzen.

„Wir haben in den letzten Spielen schon vieles gut gemacht, aber leider unsere Momente nicht genutzt. Das wollen wir ändern und dann bin ich zuversichtlich, dass wir dreifach punkten können“, erklärt Haris Krak, der auf eine Reaktion seiner Spieler hofft. Besonders die Offensive des FSV 08 muss effizienter werden, um aus den vielen Chancen mehr Kapital zu schlagen.

Essingen als schwieriger Gegner

Der TSV Essingen hat in dieser Saison mit ähnlichen Problemen zu kämpfen wie der FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Der Aufsteiger steht mit 27 Punkten auf dem vierzehnten Tabellenplatz und muss sich ebenfalls gegen den Abstieg wehren. Essingen wird als „robuste und spielerisch gute“ Mannschaft beschrieben, die in der ersten Saisonhälfte immer wieder für Überraschungen gesorgt hat. Besonders die Defensive des Gegners muss überwunden werden, um die drei Punkte in Bietigheim zu behalten.

Fazit: Ein Sieg muss her

Für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen ist das kommende Spiel gegen den TSV Essingen von entscheidender Bedeutung. Ein Sieg würde die Chancen auf den Klassenerhalt deutlich erhöhen und den Abstand zu den Abstiegsrängen vergrößern. Die Mannschaft ist gut vorbereitet und will in diesem wichtigen Duell ihre beste Leistung abrufen. „In solchen Spielen braucht es Leidenschaft, Energie und Zusammenhalt, gegen ein guten robusten und spielerisch guten direkten Konkurrenten“, sagt Haris Krak.