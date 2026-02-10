FSV 08 Bietigheim-Bissingen siegt mit 7:0 und beklagt Verletzte

– Foto: Tobi Baur

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen zeigte im heutigen Testspiel beim Verbandsligisten FSV Waiblingen seine ganze Offensivwucht und gewinnt eindrucksvoll mit 7:0. Ein Ergebnis, das aufhorchen lässt – und ein Auftritt, der der Vorbereitung Rückenwind gibt. Doch während auf dem Platz fast alles gelingt, wird abseits davon klar: Diese Wochen sind nicht nur von Toren geprägt, sondern auch von Rückschlägen. Zwei Spieler fehlen nach Operationen.

Das heutige Testspiel beim FSV Waiblingen wird für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen zu einer Demonstration. Schon früh ist spürbar, dass die Mannschaft von Trainer Daniel Zmpitas mit Tempo, Zielstrebigkeit und klarer Ordnung auftritt. Waiblingen, als Verbandsligist keineswegs ein gewöhnlicher Sparringspartner, findet kaum Zugriff auf die Begegnung. Bissingen kontrolliert das Geschehen, bleibt geduldig und setzt die ersten entscheidenden Nadelstiche.

In der 28. Minute fällt das 0:1. Max Stumm bringt Bissingen in Führung und eröffnet damit eine Phase, in der das Spiel endgültig kippt. Nur zwei Minuten später folgt bereits das nächste Tor. Tom Kleinmann trifft in der 30. Minute zum 0:2. Innerhalb kürzester Zeit verschafft sich Bissingen damit nicht nur einen Vorsprung, sondern auch die volle Kontrolle über Rhythmus und Spielverlauf. Nach der Pause wird das Ergebnis endgültig deutlich. In der 60. Minute erhöht Berin Kardumovic auf 0:3. Fünf Minuten später trifft Onesi Kuengienda zum 0:4. Spätestens jetzt ist klar, dass dieser Test nicht mehr zu drehen ist – und dass Bissingen an diesem Tag nahezu alles gelingt.

Doch der FSV 08 bleibt hungrig. Auch in der Schlussphase wird nicht verwaltet, sondern weiter konsequent nachgelegt. In der 81. Minute trifft Auron Selimi zum 0:5. In der 88. Minute erhöht Alexander Götz auf 0:6. Und nur eine Minute später setzt Emre Yalcin mit dem Treffer zum 0:7 den Schlusspunkt. Sieben Tore, keine Gegentreffer – ein Testspiel, das in dieser Deutlichkeit selten vorkommt. Doch dieser Tag hat auch eine zweite, ernstere Seite. Während die Mannschaft in Waiblingen jubelt, ist der Blick auf zwei Spieler gerichtet, die fehlen. Steven Keklik wurde bereits vor einigen Wochen am Knie operiert. Hazir Shala musste nach dem Testspiel gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen am vergangenen Samstag ebenfalls operiert werden. Er brach sich unglücklich das Handgelenk, zog sich beim Fallen in einem Zweikampf einen komplizierten Bruch zu und wurde noch in derselben Nacht in Tübingen operiert. Shala fällt nun mehrere Wochen aus. Biessingen sendet beiden Spielern klare Genesungswünsche – und weiß, dass Verletzungen in dieser Phase besonders schmerzen. Gerade deshalb ist dieser 7:0-Erfolg nicht nur ein Triumph, sondern auch ein Beweis dafür, dass die Mannschaft trotz solcher Rückschläge handlungsfähig bleibt. Der Fußball kann in diesen Wochen brutal schnell umschlagen: ein überragender Sieg auf dem Platz, ein schwerer Moment im Krankenhaus in derselben Nacht. Genau diese Gegensätze prägen eine Vorbereitung.