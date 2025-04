FSV 08 Bietigheim-Bissingen siegt klar, TSG Balingen dreht Rückstand

Vor 534 Zuschauern brachte Amney Moutassime die Hausherren in der 21. Minute in Führung. Doch Felix Dreher (31.) und Jamie Miller (58.) drehten die Partie zwischenzeitlich zugunsten der Gäste. Die TSG zeigte Moral und kämpfte sich zurück: Ivo Colic glich nur fünf Minuten später zum 2:2 aus (63.). In der Schlussminute sorgte Simon Klostermann für kollektiven Jubel in Balingen, als er mit seinem Treffer zum 3:2 den Heimsieg perfekt machte.

Vor 200 Zuschauern dominierte der FSV 08 Bietigheim-Bissingen die Partie von Beginn an und ließ dem FV Ravensburg keine Chance. Bereits in der 7. Minute brachte Lukas Böhm die Gastgeber in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Nikolaos Dobros per Foulelfmeter auf 2:0 (42.). Direkt nach dem Seitenwechsel war es Niklas Böhm, der in der 47. Minute mit dem 3:0 früh die Vorentscheidung herbeiführte. In der 66. Minute setzte erneut Lukas Böhm mit seinem zweiten Treffer des Tages den Schlusspunkt zum 4:0-Endstand.

---