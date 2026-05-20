FSV 08 Bietigheim-Bissingen: Setzt sich das Oberliga-Wunder fort?

Mit 30 Punkten steht der FSV 08 weiterhin auf Rang 17 und damit tief im Tabellenkeller. Die drei jüngsten Siege haben den Anschluss jedoch wiederhergestellt und die Ausgangslage vor den letzten Partien verbessert. Bietigheim-Bissingen ist wieder in Schlagdistanz zu den Mannschaften vor ihm, darf sich aber kaum noch einen Rückschlag erlauben. Jeder weitere Punkt kann nun unmittelbare Wirkung auf das Tabellenbild haben.

Der jüngste 3:1-Heimsieg gegen den FC Denzlingen passte zu dieser Entwicklung. In einem Spiel mit erheblicher Bedeutung brachte Emre Yalcin die Mannschaft kurz vor der Pause in Führung. Nach dem 2:0 durch Alexander Götz schien die Begegnung entschieden, ehe Denzlingen noch einmal verkürzte. Dass Götz kurz darauf mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wiederherstellte, war ein weiteres Zeichen dafür, dass Bietigheim-Bissingen derzeit entschlossener und klarer auftritt als noch in den Monaten zuvor.

Ravensburg als schwere Aufgabe

Der kommende Gegner gehört allerdings zu den stärkeren Mannschaften der Liga. Ravensburg steht mit 53 Punkten auf Rang vier und bewegt sich damit deutlich oberhalb jener Zone, in der Bietigheim-Bissingen um den Klassenerhalt kämpft. Für den FSV 08 ist das eine Partie, in der die jüngste Form auf eine höhere Einzel- und Mannschaftsqualität trifft. Gerade deshalb wird es darauf ankommen, die defensive Ordnung zu halten und die wenigen eigenen Momente mit derselben Konsequenz zu nutzen wie zuletzt.

Mehr als nur ein Auswärtsspiel

Die Reise nach Ravensburg ist für Bietigheim-Bissingen kein gewöhnlicher Spieltag mehr, sondern Teil einer späten Rettungsmission. Nach Monaten ohne Sieg und der anschließenden Wiederbelebung durch drei Erfolge am Stück ist die Hoffnung auf den Klassenverbleib wieder plausibel geworden. Damit diese Hoffnung tragfähig bleibt, muss der FSV 08 nun auch gegen einen Gegner aus der oberen Tabellenhälfte bestehen. Die Mannschaft hat sich die neue Ausgangslage hart erarbeitet. In Ravensburg wird sich zeigen, ob daraus tatsächlich ein realistischer Endspurt werden kann.