FSV 08 Bietigheim-Bissingen reist mit letzter Hoffnung nach Backnang

Mit 24 Punkten aus 30 Spielen steht Bissingen auf Rang 17. Der Rückstand auf die davor liegenden Mannschaften ist beträchtlich, und die Zahl möglicher Absteiger macht die Situation zusätzlich heikel. Rechenspiele helfen nur begrenzt weiter, entscheidend ist zunächst, überhaupt selbst weiter zu punkten. Gerade deshalb hat das Spiel in Backnang für den FSV 08 den Charakter einer weiteren Bewährungsprobe.

Am vergangenen Spieltag gelang Bissingen ein unerwartet klarer Erfolg. Nach frühem Rückstand durch Anes Vrazalica drehte die Mannschaft die Partie gegen Oberachern noch vor und nach der Pause mit bemerkenswerter Konsequenz. Max Stumm sorgte zunächst für den Ausgleich, danach trafen Alexander Götz und Bleart Dautaj zur Führung und zum Ausbau des Vorsprungs. Der zweite Treffer von Götz zum 4:1 rundete einen Auftritt ab, der dem Tabellenstand widersprach und neue Hoffnung nährte.

Backnang mit neuem Selbstvertrauen

Der kommende Gegner reist allerdings ebenfalls mit Rückenwind an. Backnang gewann beim FC Nöttingen mit 3:1 und sammelte damit gegen ein Spitzenteam wichtige Punkte für das eigene Polster nach unten. Die TSG steht mit 36 Punkten im gesicherten unteren Mittelfeld und kann mit deutlich weniger Druck in diese Begegnung gehen. Für Bissingen erhöht das den Anspruch, aus einer stabilen Ordnung heraus zu spielen und die eigene Dynamik aus dem Oberachern-Spiel mitzunehmen.

Hinspiel als Beleg

Auch das erste Duell dieser Saison zeigt, dass Backnang für den FSV 08 nicht außer Reichweite liegt. Im Hinspiel führte Bissingen bereits mit 2:0, musste nach einer Gelb-Roten Karte aber noch den späten Ausgleich hinnehmen. Das 2:2 war im Ergebnis eher enttäuschend, im Spielverlauf aber auch ein Hinweis darauf, dass der FSV 08 Backnang vor Probleme stellen kann. Für das Rückspiel ergibt sich daraus eine klare Aufgabe: Die Mannschaft muss die Energie des vergangenen Wochenendes bestätigen und darf sich diesmal eine gute Ausgangslage nicht mehr aus der Hand nehmen lassen.