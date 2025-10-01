FSV 08 Bietigheim-Bissingen: "Mit breiter Brust nach Neckarsulm"

Der klare Heimsieg als Befreiungsschlag

Das letzte Wochenende hatte Signalwirkung. Nach frühem Rückstand gegen Villingen bewies der FSV Moral und drehte die Partie eindrucksvoll. Onesi Kuengienda sorgte in der 12. Minute für den Ausgleich, ehe Justin Keklik (28.), Vincent Fitze (44.) und Alexander Götz (48.) das Spiel noch vor der 50. Minute praktisch entschieden. Emre Yalcin (64.) und Max Stumm (84.) schraubten das Ergebnis auf 6:1. Mit dieser Offensivgala setzte die Mannschaft ein Ausrufezeichen und verschaffte sich Luft im Abstiegskampf.

Die Ausgangslage vor dem Neckarsulm-Spiel

Der Blick auf die Tabelle zeigt, wie wichtig das Auswärtsspiel ist. Bissingen steht mit zehn Punkten aus zehn Spielen auf Rang 14. Türkspor Neckarsulm rangiert mit elf Zählern aus neun Partien nur knapp davor. Ein Sieg würde dem FSV die Chance geben, an Neckarsulm vorbeizuziehen und den Abstand zu den Abstiegsrängen zu vergrößern.

Krak erwartet eingespielte und erfahrene Gegner

Haris Krak ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst: „Eine erfahrene Mannschaft, die uns erwartet und gut eingespielt ist. Mit Sicherheit wird es keine einfache Aufgabe, aber wir fahren mit breiter Brust nach Neckarsulm. Der Heimsieg hat uns viel Selbstvertrauen gegeben und wir wollen was Zählbares mitnehmen.“ Mit diesen Worten machte der Trainer deutlich, dass er sein Team gefordert sieht, aber auch das Momentum nutzen möchte.

Der Schlüssel liegt in der Balance

Für den FSV wird entscheidend sein, die defensive Stabilität der letzten Wochen zu bewahren und gleichzeitig die Offensivpower vom Villingen-Spiel erneut auf den Platz zu bringen. Die Tore von Onesi Kuengienda, Justin Keklik, Vincent Fitze, Alexander Götz, Emre Yalcin und Max Stumm zeigten eindrucksvoll, dass die Mannschaft in der Lage ist, Tore aus verschiedenen Situationen und durch unterschiedliche Spieler zu erzielen.

Selbstvertrauen als Motor für den Abstiegskampf

Die letzten Wochen waren für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen eine Achterbahnfahrt, doch der Kantersieg gegen Villingen hat neue Energie freigesetzt. Mit breiter Brust, aber auch mit dem nötigen Respekt, reist das Team nun nach Neckarsulm. Dort gilt es, die positive Entwicklung fortzuführen und die Punkte mitzunehmen, die im engen Tabellenkeller dringend gebraucht werden.