FSV 08 Bietigheim-Bissingen: Letzte theoretische Chance in Pforzheim?

Der FSV 08 geht als Tabellen-17. in den Spieltag und hat nur einen Punkt Vorsprung auf Schlusslicht FC Denzlingen. Die Mannschaft weist nach 28 Spielen 36:69 Tore auf und gehört damit defensiv zu den anfälligsten Teams der Liga. Zugleich ist der Rückstand auf die Mannschaften davor erheblich: Türkspor Neckarsulm und Türkischer SV Singen stehen bei 30 Punkten, FSV Hollenbach sogar bei 31. Für Bietigheim-Bissingen zählt damit inzwischen fast jede Partie als Endspiel.

Am vergangenen Spieltag setzte es im Heimspiel gegen Türkspor Neckarsulm eine deutliche 0:4-Niederlage. Bietigheim-Bissingen geriet bereits in der ersten Halbzeit mit zwei Toren in Rückstand und fand auch nach dem Seitenwechsel keinen Weg zurück in die Begegnung. Statt des erhofften Befreiungsschlags gegen einen direkten Konkurrenten verschlechterte sich die Lage weiter. Vor allem die klare Niederlage wog schwer, weil der Gegner den Abstand damit deutlich vergrößerte.

Formstarker Gegner

Der 1. CfR Pforzheim belegt mit 40 Punkten Rang acht und hat sich zuletzt mit einem 2:0 beim FC Nöttingen in guter Verfassung gezeigt. Schon früh brachte sich die Mannschaft dort auf Kurs und verteidigte den Vorsprung anschließend erfolgreich. Das spricht für einen Gegner, der stabil auftritt und im gesicherten Mittelfeld ohne unmittelbaren Druck spielen kann. Für Bietigheim-Bissingen erhöht das den Anspruch an Disziplin und Effizienz über die gesamte Spielzeit.

Hinspiel als Warnung

Auch das erste Duell der Saison liefert wenig Entlastung. Im Hinspiel unterlag der FSV 08 zuhause mit 0:3 und blieb dabei ebenfalls ohne eigenen Torerfolg. Hinzu kam damals eine Gelb-Rote Karte, die den Spielverlauf zusätzlich erschwerte. Vor dem Rückspiel in Pforzheim muss Bietigheim-Bissingen daher vor allem darum bemüht sein, die Partie lange offen zu halten und sich defensiv stabiler zu präsentieren. Angesichts der Tabellenlage wäre bereits ein Punkt ein wichtiges Signal im Abstiegskampf.