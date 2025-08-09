FSV 08 Bietigheim-Bissingen: „Leidenschaft und Kampf waren da“

Schwerer Start und steigende Kontrolle

Haris Krak sah zunächst noch Luft nach oben. „Die ersten zehn Minuten waren wir nicht richtig drin im Spiel“, bilanzierte der Coach. Normannia nutzte die anfängliche Unsicherheit zwar nicht aus, doch Bissingen benötigte einige Zeit, um in die Partie zu finden. Danach gestalteten die Hausherren das Spiel ausgeglichen und erarbeiteten sich die erste klare Torchance, die jedoch ungenutzt blieb. „Eine Hundertprozentige haben wir leider vergeben“, ärgerte sich Krak über die verpasste Führung in der ersten Hälfte.

Starker Auftakt in Hälfte zwei

Nach dem Seitenwechsel übernahm der FSV klar das Kommando. Die Gastgeber drängten auf das erste Tor. In der 52. Minute war es dann soweit: Angelo Di Stefano traf zum 1:0. Krak forderte in dieser Phase den zweiten Treffer, um die Vorentscheidung herbeizuführen. „Wir müssen nachlegen, aber leider haben wir das Tor nicht gemacht“, fasste er zusammen.

Später Rückschlag durch Standardsituation

Die Gäste aus Gmünd blieben trotz Rückstand gefährlich und nutzten in der Schlussphase eine Unachtsamkeit der 08er. In der 75. Minute fiel der Ausgleich – ausgerechnet nach einem Einwurf. „Zum Schluss bekommen wir ein zu einfaches Tor aus dem Einwurf, was so nicht passieren darf“, kritisierte Krak. Der FSV versuchte anschließend noch einmal alles, drängte auf den Sieg, kam aber nicht mehr entscheidend vor das Tor.

Lob trotz Punktverlust

Trotz des späten Gegentreffers wollte Krak seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. „Leidenschaft und Kampf waren da, trotz den 120 Minuten am Mittwoch im Pokal“, lobte der Trainer. Die Belastung nach der Pokalpartie war spürbar, dennoch hielt das Team über 90 Minuten dagegen. „Leider haben wir uns um den verdienten Lohn gebracht, durch einen unkonzentrierten Moment in der Schlussphase. Wir werden daraus lernen.“

Blick nach vorn: Auswärtsspiel in Göppingen

Die Partie am kommenden Samstag in Göppingen bietet die Chance, den ersten Dreier einzufahren. Haris Krak und seine Spieler wollen die guten Phasen aus dem Spiel gegen Gmünd mitnehmen, aber die Konzentration über die volle Distanz hochhalten. Anpfiff der Begegnung in Göppingen ist am Samstag, den 16. August 2025, um 14 Uhr.