FSV 08 Bietigheim-Bissingen kämpft sich zurück und steigt doch ab

Die Partie begann für Bietigheim-Bissingen denkbar ungünstig. Bereits in der 9. Minute brachte Tim Lauenroth die Gastgeber in Führung, nur eine Minute später erhöhte Luan Kukic auf 2:0. Damit stand der FSV früh mit dem Rücken zur Wand und musste in einem ohnehin schwierigen Auswärtsspiel sofort einem Zwei-Tore-Rückstand hinterherlaufen. Ravensburg nutzte diese Anfangsphase konsequent, während Bietigheim-Bissingen erst danach allmählich Zugriff fand.

Trotz des frühen Rückschlags meldete sich der FSV eindrucksvoll zurück. In der 43. Minute verkürzte Max Stumm auf 1:2 und hielt die Mannschaft damit im Spiel. Noch wichtiger war der Ausgleich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, als Kevin Ikpide zum 2:2 traf. Aus Sicht Bietigheim-Bissingens war das ein starkes Zeichen. Nach einer Viertelstunde hatte vieles gegen die Mannschaft gesprochen, zur Pause war die Partie wieder offen.

Ravensburg zieht davon

Nach dem Seitenwechsel gelang es dem FSV jedoch nicht, diese Wendung in ein stabiles Spiel zu überführen. In der 63. Minute brachte Nesreddin Kenniche Ravensburg erneut in Führung. Bietigheim-Bissingen musste daraufhin wieder öffnen, doch die Gastgeber nutzten die entstehenden Räume. Matteo Grabherr erhöhte in der 78. Minute auf 4:2, nur vier Minuten später traf Kenniche erneut zum 5:2. Damit war die Partie entschieden und der späte Hoffnungslauf des FSV beendet.

Abstieg trotz spätem Aufbäumen

Mit 30 Punkten bleibt Bietigheim-Bissingen auf Rang 17 und kann die rettenden Plätze nicht mehr erreichen. Der Abstieg steht damit fest, obwohl die Mannschaft nach Monaten ohne Sieg zuletzt noch einmal eine bemerkenswerte Serie gestartet hatte. Gerade deshalb wiegt dieses Ende schwer: Der FSV hat sich spät noch einmal gegen das scheinbar Unvermeidliche gestemmt, wurde aber von der langen Durststrecke der Saison eingeholt. In Ravensburg zeigte sich das noch einmal in verdichteter Form – erst die Widerstandskraft, dann die Grenzen.