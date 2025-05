FSV 08 Bietigheim-Bissingen: "Insgesamt ein verdienter Sieg"

Verhaltener Beginn trotz klarer Zielsetzung

Der Druck vor dem Heimspiel gegen den Tabellenletzten war groß. Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen wusste, dass gegen den FC 08 Villingen II ein Sieg Pflicht war, um sich im engen Tabellenmittelfeld Luft zu verschaffen. Doch in der ersten Halbzeit wurde die Mannschaft von Trainer Haris Krak ihrer Favoritenrolle nur bedingt gerecht. „In der ersten Halbzeit waren wir zu verhalten“, räumte Krak nach Spielende offen ein. Die Gäste hielten gut dagegen, verteidigten kompakt und ließen zunächst wenig zu. Die 200 Zuschauer warteten vergeblich auf zwingende Aktionen der Gastgeber.

Blitzstart nach der Pause bringt Führung

Was in den ersten 45 Minuten noch gefehlt hatte, brachte der FSV 08 direkt nach Wiederanpfiff auf den Platz: Zielstrebigkeit. Nur wenige Sekunden nach dem Anstoß zur zweiten Halbzeit brachte Lukas Böhm die Gastgeber in Führung (46.). Ein idealer Zeitpunkt, um den Widerstand des Gegners zu brechen und Sicherheit ins eigene Spiel zu bekommen.

„Wir haben uns gesteigert in der zweiten Halbzeit und unsere Tore gemacht“, so Trainer Haris Krak. Die Führung beflügelte das Spiel des FSV, der nun deutlich präsenter in den Zweikämpfen war und das Tempo erhöhte.

Doppelschlag durch Götz sorgt für Vorentscheidung

Nach einer Stunde war es Alexander Götz, der mit einem verwandelten Foulelfmeter auf 2:0 stellte (60.). Nur drei Minuten später ließ der Mittelfeldspieler seinen zweiten Treffer folgen (63.) und erhöhte auf 3:0 – der Doppelschlag war gleichbedeutend mit der Vorentscheidung.

Trotz der klaren Führung leistete sich der FSV in der Folge eine kurze Phase der Unkonzentriertheit, die der Gegner sofort bestrafte: Yunus Kulu verkürzte in der 68. Minute auf 1:3 und verhinderte so zumindest eine weiße Weste für Torhüter Sven Burkhardt. Doch der Anschlusstreffer brachte den FSV nicht mehr aus der Ruhe.

Krasniqi setzt Schlusspunkt

In der Schlussphase nahm Trainer Haris Krak noch einige Wechsel vor. Unter anderem kam Adonis Krasniqi in der 77. Minute für Nikolaos Dobros – und dieser trug sich in der Nachspielzeit mit dem Tor zum 4:1-Endstand in die Torschützenliste ein (90.). Es war der passende Abschluss eines Spiels, das nach einem zähen Beginn doch noch klar in Richtung der Gastgeber kippte.

Trainerlob mit klarem Blick nach vorn

„Insgesamt ein verdienter Sieg“, resümierte Haris Krak. Er sparte jedoch nicht mit Selbstkritik: „Es war mit Sicherheit nicht unser bestes Spiel, wir wollten unbedingt drei Punkte und das haben wir erreicht. Wir wissen aber auch, dass wir uns im nächsten Spiel deutlich verbessern müssen.“ Die Richtung ist klar – der Sieg gegen das Schlusslicht war notwendig, aber kein Anlass zur Selbstzufriedenheit.

Krak weiß um die Anforderungen der kommenden Wochen. Der Blick geht bereits auf das nächste Spiel am Freitagabend beim 1. CfR Pforzheim – einem Gegner, der in der Tabelle derzeit auf dem vierten Platz rangiert und ganz andere Qualitäten mitbringt als Villingen II. In Pforzheim wird der FSV eine Leistungssteigerung brauchen, um bestehen zu können.