FSV 08 Bietigheim-Bissingen hofft auf den ersten Rückrundendreier

Tabellenlage Bietigheim-Bissingen geht mit 19 Punkten aus 26 Spielen in die Partie und steht damit weiter tief in der Abstiegszone. Der Abstand auf die direkten Konkurrenten vor dem rettenden Bereich ist deutlich, jeder Spieltag hat deshalb unmittelbares Gewicht. Villingen steht mit 39 Punkten auf Rang sieben und bewegt sich in einer deutlich stabileren Tabellenregion. Für den FSV 08 ist die Ausgangslage damit klar: Die Favoritenrolle liegt beim Gastgeber, der Ergebnisdruck aber vor allem bei den Gästen.

Rückblick auf den letzten Spieltag

Am Gründonnerstag verlor Bietigheim-Bissingen zuhause mit 0:2 gegen den SSV Reutlingen. Die Partie blieb lange offen, ehe Luca Plattenhardt in der 62. Minute und Moritz Kuhn in der 81. Minute für Reutlingen trafen. Villingen unterlag zuletzt beim FC Nöttingen mit 1:2. Nach Treffern von Khery Hamka und Salvatore Catanzano gelang Fabio Pfeifhofer nur noch der Anschluss. Beide Mannschaften gehen also mit einer Niederlage in dieses Spiel, allerdings aus sehr unterschiedlichen Tabellenlagen heraus.

Hinspiel als Ausnahmebild

Das erste Aufeinandertreffen endete mit einem kaum erwartbaren 6:1 für Bietigheim-Bissingen. Nach frühem Rückstand durch Christian Derflinger drehte der FSV die Partie klar und traf durch Onesi Kuengienda, Justin Keklik, Vincent Fitze, Alexander Götz, Emre Yalcin und Max Stumm. Dieses Ergebnis bleibt auffällig, steht aber in scharfem Kontrast zur aktuellen Situation beider Mannschaften. Für Bietigheim-Bissingen kann es dennoch als Erinnerung dienen, dass gegen diesen Gegner bereits ein sehr konsequenter Auftritt gelungen ist.