FSV 08 Bietigheim-Bissingen: "Heute zählt nur der Sieg"

Früher Rückstand weckt den Kampfgeist

Zunächst geriet der FSV in Rückstand. In der 22. Minute verwandelte Muhamed Sanyang einen Foulelfmeter zur 0:1-Führung für Fellbach. „Nach dem 0:1 gab es eine sehr gute Reaktion von meinen Jungs“, lobte Haris Krak seine Mannschaft, „wir haben weiter Fußball gespielt und unser Spiel aufgedrückt.“

Schnelle Antwort und Chancenplus in Halbzeit eins

Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Nur zehn Minuten nach dem Rückstand erhielt auch der FSV einen Strafstoß zugesprochen. Nikolaos Dobros übernahm Verantwortung und verwandelte in der 32. Minute zum Ausgleich. Der Ausgleichstreffer gab den Gastgebern spürbar Rückenwind – und sie legten nach.

Noch vor der Pause belohnte sich der FSV für seinen Offensivdrang: Matthias Stüber traf in der 41. Minute zur 2:1-Führung. „Wir hatten viele klare Chancen in der ersten Halbzeit, die wir nicht gemacht haben“, so Krak, „dann wäre es für uns etwas leichter gewesen.“ Doch auch so konnte der FSV mit einer verdienten Führung in die Kabine gehen.

Geduld bewahrt – Entscheidung in der Schlussphase

In der zweiten Halbzeit verwaltete der FSV die Partie konzentriert, ohne sich zurückzuziehen. Die Gäste aus Fellbach warfen noch einmal alles in die Waagschale, mussten aber zunehmend Räume öffnen. Das nutzte die Mannschaft von Haris Krak in der 85. Minute eiskalt aus: Der eingewechselte Steven Neupert setzte den Ball zum 3:1-Endstand ins Netz und machte den Heimsieg endgültig perfekt.

Emotionale Erleichterung nach Abpfiff

Nach dem Abpfiff war die Erleichterung auf Seiten des FSV 08 deutlich spürbar. „Ein verdienter Sieg für uns“, bilanzierte Haris Krak. „Heute zählt nur der Sieg und der Klassenerhalt. Wir werden es feiern – die Jungs haben sich das verdient.“

Der Klassenerhalt ist nach dem Erfolg rechnerisch fix. Mit nun 43 Punkten auf dem zwölften Tabellenplatz kann der FSV nicht mehr auf einen Abstiegsrang zurückfallen. Besonders erfreulich: Die Mannschaft hat die schwache Leistung der Vorwoche beim 1:6 in Pforzheim überzeugend korrigiert – mit Mentalität, Einsatz und Effizienz.

Ausblick auf das Saisonfinale

Zum Abschluss der Saison wartet noch ein anspruchsvolles Auswärtsspiel beim VfR Aalen. Am Samstag, den 31. Mai (15:30 Uhr), gastiert der FSV beim aktuellen Tabellenfünften. Doch dort kann Bissingen nun ohne Druck auftreten – denn die Pflicht ist erfüllt.

Fazit: Souverän zum Klassenerhalt

Mit dem 3:1 gegen den SV Fellbach hat der FSV 08 Bietigheim-Bissingen die Nerven behalten, sich nach Rückstand zurückgekämpft und die Saison in die richtige Bahn gelenkt. Der Klassenerhalt ist gesichert – das Ziel erreicht. Die Mannschaft zeigte Moral, Spielfreude und Entschlossenheit.