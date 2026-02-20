FSV 08 Bietigheim-Bissingen hat noch eine Rechnung offen

Tabellenlage: Unten wird jeder Punkt zur Währung Nach 19 Spielen steht der FSV 08 Bietigheim-Bissingen bei 17 Punkten, einer Bilanz von 3 Siegen, 8 Unentschieden und 8 Niederlagen sowie 29:40 Toren. Das ist Rang 17 – vor dem FC Denzlingen, aber in einer Zone, in der die Oberliga keine Geduld kennt. Die Konstellation verschärft sich durch den Rahmen: Vier Absteiger sind vorgesehen. Während an der Spitze VfR Mannheim und VfR Aalen mit jeweils 45 Punkten marschieren, zählt für Bietigheim-Bissingen in erster Linie der Anschluss im unteren Drittel – und damit die Fähigkeit, aus Heimspielen Zählbares zu ziehen.

Gegnerprofil: Göppingen stabil, aber nicht unerreichbar

Der 1. Göppinger SV reist als Neunter an. 24 Punkte, 7 Siege, 3 Remis, 9 Niederlagen – und eine auffällige Torbilanz von 33:26. Göppingen ist damit ein Team, das eher über Ordnung als über Spektakel kommt, das aber nachweislich auch zu klaren Ergebnissen fähig ist. Vor der Pause setzte es am 29. November 2025 ein 3:0 gegen den FC Nöttingen – ein Hinweis darauf, dass Göppingen die Winterruhe ohne Zweifel im Rücken antritt.

Hinspiel und Pause: Erinnerung an 0:5, zuletzt 3:5 in Gmünd

Für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen ist dieses Spiel auch ein Treffen mit der eigenen Vergangenheit. Das Hinspiel am 16. August 2025 endete in Göppingen 0:5 – eine Deutlichkeit, die in einer Saison nachhallt, in der ohnehin vieles gegen einen läuft. Und auch der letzte Auftritt vor der Pause war torreich, aber nicht erquicklich: Am 29. November 2025 verlor Bietigheim-Bissingen beim 1. FC Normannia Gmünd mit 3:5. Zwei Spiele, zwei Male fünf Gegentore – Zahlen, die keine Deutung brauchen. Der Neustart bietet nun die seltene Chance, aus der Erinnerung eine Reaktion zu formen: nicht als Pathos, sondern als Notwendigkeit.