FSV 08 Bietigheim-Bissingen: "Haben zu viele individuelle Fehler"

Früher Rückstand durch Elfmeter

Vor 600 Zuschauern begann die Partie aus Sicht des FSV denkbar ungünstig. Bereits in der 17. Minute entschied Schiedsrichter Timon Ulrich auf Foulelfmeter für die Gastgeber. Filip Milisic trat an und verwandelte zum 1:0. Der Rückstand war ein früher Nackenschlag, von dem sich die 08er zunächst nicht erholten.

Göppingen erhöht vor der Pause

In der 31. Minute schlug Göppingen erneut zu. Kevin Dicklhuber nutzte die Unordnung in der Bissinger Defensive und schloss zum 2:0 ab. Der FSV versuchte zwar, den Anschluss zu finden, konnte sich jedoch keine zwingenden Chancen erarbeiten. Mit dem Zwei-Tore-Rückstand ging es in die Kabinen.

Schneller Doppelschlag nach Wiederanpfiff

Die zweite Halbzeit begann kaum besser. Nur fünf Minuten nach Wiederbeginn erzielte Maximilian Ziesche das 3:0 (50.). Spätestens zu diesem Zeitpunkt war die Partie praktisch entschieden. Göppingen spielte weiter konsequent nach vorne, während die Gäste zu selten den Weg ins Angriffsdrittel fanden.

Entscheidung in der Schlussphase

Zwischen der 76. und 79. Minute sorgte Göppingen mit einem weiteren Doppelschlag für den Endstand. Zunächst traf Gentian Lekaj (76.) zum 4:0, ehe Maximilian Ziesche mit seinem zweiten Treffer des Tages das 5:0 markierte (79.). Die Defensive des FSV war in dieser Phase nicht kompakt genug, um die Angriffe der Gastgeber abzuwehren.

Tabellenlage nach dem dritten Spieltag

Durch die Niederlage rutscht der FSV 08 Bietigheim-Bissingen in den Tabellenkeller ab. Nach drei Partien stehen lediglich ein Punkt und ein Torverhältnis von 2:8 zu Buche. Der 1. Göppinger SV hingegen verschafft sich mit nun vier Punkten etwas Luft und rangiert im Mittelfeld.

Blick auf das nächste Spiel

Viel Zeit zum Grübeln bleibt nicht. Bereits am kommenden Samstag, 23. August, empfängt der FSV um 15:30 Uhr den VfR Aalen. Die Gäste aus Ostwürttemberg haben einen starken Saisonstart hingelegt und gehören aktuell zur Spitzengruppe. Für den FSV ist es die Gelegenheit, sich vor heimischem Publikum zu rehabilitieren und wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu sammeln.

Fazit

Ein gebrauchter Tag in Göppingen hat den FSV 08 Bietigheim-Bissingen um die Früchte der Arbeit der vergangenen Wochen gebracht. Die klare Niederlage war das Resultat einer Mischung aus individuellen Fehlern, fehlender Durchschlagskraft im Angriff und der Konsequenz eines effizienten Gegners. Nun gilt es, im Heimspiel gegen Aalen wieder an die eigenen Stärken zu glauben und mit frischer Energie den ersten Saisonsieg anzuvisieren.