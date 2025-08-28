FSV 08 Bietigheim-Bissingen: "Haben unglücklich das eine Tor bekommen"

Kampf auf Augenhöhe mit dem Favoriten

Das Pokalduell versprach von Beginn an Emotionen, Tempo und Intensität – und es hielt sein Versprechen. Der FSV 08 stellte sich dem Regionalligisten mutig entgegen und spielte eine disziplinierte Partie. „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht gegen den großen Favoriten und fast keine Torchancen zugelassen“, erklärt Trainer Haris Krak.

Großaspach hatte zwar mehr Ballbesitz, doch der FSV hielt in den Zweikämpfen dagegen, schloss Räume geschickt und setzte Nadelstiche nach vorne. Bis zur 41. Minute verteidigte die Mannschaft konsequent – dann aber schlug der Favorit zu: Valentyn Podolsky brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung.

Burkhardt sicherer Rückhalt

Ein großes Plus auf Seiten des FSV war Torhüter Sven Burkhardt, der in mehreren Situationen stark parierte und den knappen Spielstand hielt. Nach dem Seitenwechsel blieb der FSV im Spiel. Immer wieder versuchte das Team, über schnelles Umschalten gefährlich zu werden. Doch die letzte Präzision im Abschluss fehlte, um den großen Favoriten ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

Lob des Trainers trotz Niederlage

„Wir haben unglücklich leider das eine Tor bekommen, meinen Jungs kann ich keinen Vorwurf machen“, sagte Krak und fand lobende Worte für Einsatz und Disziplin seines Teams. Trotz der knappen Niederlage war die Stimmung im Lager der 08er von Stolz auf den couragierten Auftritt geprägt.

Blick nach vorn: Mannheim wartet

Jetzt gilt die volle Konzentration wieder der Oberliga, wo es am Samstag um 15:30 Uhr zum Auswärtsspiel beim VfR Mannheim geht. Der Tabellendritte hat bislang drei Siege und ein Unentschieden auf dem Konto und beeindruckt mit nur einem Gegentor aus den ersten vier Partien.

„Wir schauen und fokussieren uns auf die Liga, da wartet der nächste starke Gegner mit dem VfR Mannheim“, so Krak. „Eine erfahrene und sehr abgezockte Mannschaft, die mit einem Gegentor aus vier Spielen den Bestwert der Liga hat.“

Lehren aus dem Pokalspiel

Die Partie gegen Großaspach hat dem FSV wichtige Erkenntnisse für die bevorstehenden Ligaspiele geliefert. Defensiv zeigte das Team erneut Stabilität, die es nun auch in Mannheim braucht. „Es werden ähnliche Spiele wie die zwei letzten, defensiv lassen wir wenig zu, aber müssen unsere Umschaltmomente noch besser zu Ende spielen“, fordert Krak.

Das Team weiß, dass es vor allem in der Offensive effizienter werden muss. Nach vier Ligaspielen steht der FSV mit zwei Unentschieden, zwei Niederlagen und 2:8 Toren auf Rang 17 der Tabelle. Ein Punktgewinn in Mannheim könnte ein wichtiger Schritt sein, um sich aus dem Tabellenkeller zu befreien.

Selbstvertrauen aus starker Defensivleistung

Die stabile Abwehrarbeit aus den letzten Partien ist ein Grund zur Zuversicht. Schon gegen den VfR Aalen hatte die Mannschaft mit einem kompakten Auftritt ein 0:0 erkämpft. Dieses Selbstvertrauen will der FSV nun auch beim Auswärtsspiel beim VfR Mannheim in Punkte ummünzen.

Ausblick

Das 0:1 im Pokal gegen Großaspach war bitter, aber die gezeigte Leistung macht Mut. Mit der gleichen Leidenschaft und Disziplin will der FSV 08 Bietigheim-Bissingen am Samstag beim VfR Mannheim bestehen. Ein Punktgewinn oder gar der erste Saisonsieg wäre ein wichtiges Signal im Kampf um den Klassenerhalt – und ein Beleg dafür, dass die Mannschaft auf dem richtigen Weg ist.