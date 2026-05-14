FSV 08 Bietigheim-Bissingen: Geht das Oberliga-Wunder weiter?

Der jüngste Aufschwung kam spät, aber deutlich. Nach einer langen Sieglosserie seit November hat Bietigheim-Bissingen zuletzt zweimal nacheinander gewonnen und sich damit noch einmal in Schlagdistanz zu den Mannschaften vor ihm gebracht. Mit 27 Punkten steht der FSV 08 zwar weiter auf Rang 17, doch der Abstand auf die davor liegenden Teams ist zumindest nicht uneinholbar. Die Voraussetzung dafür bleibt allerdings eindeutig: Es müssen weitere Siege folgen.

Der 3:0-Erfolg bei der TSG Backnang war dabei mehr als nur ein günstiges Ergebnis. Bietigheim-Bissingen ging früh durch Max Stumm in Führung, verteidigte die anschließenden Druckphasen des Gegners konsequent und nutzte in der zweiten Hälfte einen Fehler zum 2:0 erneut durch Stumm. In der Nachspielzeit setzte Auron Selimi den Schlusspunkt. Der Auftritt war nicht von einer Vielzahl an Chancen geprägt, sondern von hoher Effizienz und klarer Struktur. Genau daraus bezieht der FSV 08 derzeit seine Überlebenshoffnung.

Denzlingen ohne Stabilität

Der kommende Gegner reist als Tabellenletzter an und hat beim 1:4 gegen den FC Nöttingen erneut seine Defizite offenbart. Denzlingen lag früh zurück, geriet spätestens mit dem dritten Gegentreffer klar ins Hintertreffen und konnte den Ausgang der Partie trotz des zwischenzeitlichen 1:3 nicht mehr beeinflussen. Mit 19 Punkten und 34:67 Toren ist die Lage des Aufsteigers noch prekärer als die des FSV 08. Das macht die Partie für Bietigheim-Bissingen nicht einfacher, aber zwingender.

Pflichtspiel im engsten Sinn

Für den FSV 08 ist das Heimspiel gegen Denzlingen eine der letzten realistischen Gelegenheiten, die eigene Situation weiter zu verbessern. Ein Sieg würde den Druck auf die Konkurrenz erhöhen und die Hoffnung in die letzten beiden Spieltage tragen. Alles andere würde die jüngste Aufholbewegung sofort wieder stark entwerten. Dass beide Mannschaften aus dem Tabellenkeller kommen, ändert nichts an der Klarheit der Rollen: Für Bietigheim-Bissingen ist dieses Spiel ein Pflichttermin im engsten sportlichen Sinn.