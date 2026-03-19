FSV 08 Bietigheim-Bissingen: Gegen den KSC zählen nur Punkte

Ausgangslage Der FSV 08 geht mit 18 Punkten als Tabellen-17. in die Partie. Hollenbach auf Rang 16 hat bereits fünf Punkte Vorsprung, auch Normannia Gmünd liegt vor dem Spieltag über dem Strich. Karlsruhe II steht mit 29 Punkten auf Platz acht und bewegt sich damit im gesicherten Mittelfeld. Für Bietigheim-Bissingen macht das die Aufgabe nicht leichter, aber umso klarer: Im Heimspiel braucht die Mannschaft Ergebnisse, nicht nur ordentliche Phasen.

Nachwirkungen des Wochenendes

Die Niederlage in Hollenbach wirkt nach, weil sie erst in der Schlussphase zustande kam. Bietigheim-Bissingen führte dort zweimal, durch Jona Lorch per Foulelfmeter und später durch Bleart Dautaj, verlor das Spiel aber noch mit 2:3. Besonders schwer wiegt, dass der Ausgleich in der 90. Minute und das entscheidende Gegentor in der 90.+9 Minute fielen. Auch Karlsruhe II reist allerdings mit einer klaren Niederlage an: Gegen den FC Nöttingen unterlag die Mannschaft zuhause mit 1:5.

Hinspiel als Hinweis

Das erste Aufeinandertreffen der Saison endete 2:2. Alexander Götz brachte Bietigheim-Bissingen in Führung, Nico Engel glich für Karlsruhe aus. Kurz vor der Pause traf Bleart Dautaj per Foulelfmeter zum 2:1, ehe Frederik Recktenwald in der 78. Minute den Endstand herstellte. Das Hinspiel zeigt damit, dass Bietigheim-Bissingen gegen diesen Gegner konkurrenzfähig sein kann, aber auch, dass ein Vorsprung allein nicht reicht.