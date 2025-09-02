FSV 08 Bietigheim-Bissingen: "Es wird kein einfaches Heimspiel"

Fokus auf Heimstärke

Trainer Haris Krak blickt mit großem Respekt, aber auch mit Zuversicht auf die Partie: „Es wird kein einfaches Heimspiel für uns, die Hollenbacher kommen mit einem Sieg aus dem letzten Spiel. Sie haben eine erfahrene Mannschaft, die so lange auch zusammen spielt. Es wird nicht einfach, aber wir wollen nach zwei Unentschieden zu Hause einen Heimdreier einfahren. Mit Disziplin in der Defensive und Mut in der Offensive ist dies möglich. Freuen uns auf das Heimspiel.“

Reaktion nach Mannheim gefordert

Die Niederlage beim VfR Mannheim war ein Rückschlag, der im Lager des FSV schnell abgehakt wurde. In der ersten Halbzeit hatte Bissingen große Probleme gegen die Effizienz des Gegners, fand aber nach der Pause besser ins Spiel. Dennoch reichte es nicht, um Zählbares mitzunehmen. Nun liegt der volle Fokus darauf, vor heimischem Publikum eine geschlossene und mutige Leistung zu zeigen.

Gegner mit Rückenwind

Der FSV Hollenbach reist mit dem Selbstvertrauen eines Sieges an und verfügt über eine eingespielte Mannschaft. Diese Erfahrung macht das Team zu einem unangenehmen Gegner, der besonders in engen Spielen seine Stärken ausspielt. Bissingen wird daher geduldig bleiben und auf die eigenen Chancen lauern müssen.

Tabelle als Motivation

Der Blick auf die Tabelle zeigt, wie wichtig ein Erfolg wäre: Mit zwei Punkten aus den ersten fünf Spielen liegt der FSV auf Rang 17. Hollenbach steht im Mittelfeld und könnte bei einem Sieg den Anschluss nach oben herstellen. Für die Gastgeber hingegen bietet die Partie die Chance, den Anschluss an das Tabellenmittelfeld zu schaffen.

Ein Spiel mit Signalwirkung

Das Duell gegen Hollenbach ist mehr als nur ein weiteres Ligaspiel. Es ist die Gelegenheit, Selbstvertrauen zu tanken, den Fans den ersten Heimsieg zu schenken und ein Signal an die Konkurrenz zu senden. Die Stimmung im Team ist trotz des holprigen Starts positiv, der Glaube an die eigene Stärke ist vorhanden. Mit einem Sieg könnte der FSV 08 Bietigheim-Bissingen den Wendepunkt der Saison einläuten.