FSV 08 Bietigheim-Bissingen: "Es war kein gutes Spiel von uns"

Schwieriger Start in Mannheim

Von Beginn an war zu spüren, warum der VfR Mannheim zu den Spitzenteams der Liga zählt. Mit Tempo, Pressing und schnellem Spiel nach vorne setzten sie den FSV 08 früh unter Druck. Die Bietigheimer Defensive kam kaum zur Ruhe, die Entlastung nach vorne war zunächst kaum vorhanden.

„Es war kein gutes Spiel von uns in der ersten Halbzeit speziell. Dass wir nicht höher hinten liegen, war unserem Torspieler zu verdanken“, bilanzierte Haris Krak die ersten 45 Minuten. Immer wieder war es Torhüter Sven Burkhardt, der mit starken Paraden einen höheren Rückstand verhinderte.

In der 26. Minute war aber auch er machtlos: Alexandru Paraschiv traf für Mannheim zur Führung, die bis zur Pause bestehen blieb.

Bessere zweite Halbzeit mit ungenutzten Chancen

Nach dem Seitenwechsel zeigte der FSV ein anderes Gesicht. Mutiger im Aufbauspiel und aggressiver in den Zweikämpfen erarbeitete sich die Mannschaft zwei gute Möglichkeiten durch Max Stumm. Doch der Ball wollte nicht den Weg ins Tor finden. „In der zweiten Halbzeit besser und haben zwei Torchancen über Max Stumm, die wir leider nicht machen“, ärgerte sich Krak.

Die Partie schien kurzzeitig zu kippen, als Mannheims Lennart Thum in der 64. Minute die Rote Karte sah. In Überzahl warfen die Bissinger alles nach vorne, doch ein Konter brachte das 2:0 durch Pasqual Pander in der 70. Minute.

Entscheidung in der Nachspielzeit

Nach dem zweiten Gegentreffer war die Moral der 08er gebrochen. Mannheim verteidigte diszipliniert und setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt: Vincent Hofer traf zum 3:0-Endstand. „In der Überzahl haben wir nochmal alles versucht, da spielt Mannheim den Konter sauber aus und machen das 2:0. Damit war es eigentlich vorbei“, so Krak.

Englische Woche hinterlässt Spuren

Neben der individuellen Klasse des Gegners machte sich auch die Belastung der letzten Wochen bemerkbar. „Wir haben viel Kraft in den letzten zwei Spielen gelassen in der englischen Woche, das hat man gespürt“, erklärte Krak. Der Kräfteverschleiß war deutlich zu sehen, vor allem in der Schlussphase fehlte die letzte Konsequenz.

Tabellensituation verschärft sich

Mit der Niederlage bleibt der FSV nach fünf Spieltagen bei zwei Punkten stehen und rangiert auf Platz 17 der Tabelle. Der Abstand zum rettenden Ufer ist noch gering, doch die Mannschaft weiß, dass die kommenden Partien entscheidend sein werden, um nicht dauerhaft im Tabellenkeller zu verharren.

Blick nach vorn: Heimspiel gegen Hollenbach

Die volle Konzentration gilt nun dem kommenden Heimspiel am Mittwoch gegen den FSV Hollenbach. Dort soll der erste Saisonsieg her. „Darauf wird der Fokus gelegt“, betonte Krak. Die Mannschaft will an die stabilere zweite Halbzeit in Mannheim anknüpfen und vor eigenem Publikum endlich den Knoten platzen lassen.

Lerneffekt aus der Niederlage

Trotz des klaren Ergebnisses gab es auch positive Ansätze. Die Reaktion in der zweiten Halbzeit und die herausgespielten Chancen zeigen, dass das Team die Qualität hat, auch gegen starke Gegner mitzuhalten. Entscheidend wird sein, diese Phasen über 90 Minuten zu konservieren und die eigenen Möglichkeiten konsequent zu nutzen.