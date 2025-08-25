FSV 08 Bietigheim-Bissingen: "Es ist natürlich ein Highlight"

Ein Abend, auf den man hingearbeitet hat

Trainer Haris Krak spricht offen über die Vorfreude, die dieses Spiel im Verein entfacht hat. „Am Mittwoch ist es natürlich ein Highlight gegen den Sonnenhof und wir freuen uns auf das Pokalspiel“, sagt er. Für den FSV ist es nicht nur ein sportliches Duell, sondern auch die Möglichkeit, sich vor heimischem Publikum gegen einen höherklassigen Gegner zu präsentieren.

„Die Favoritenrolle ist klar verteilt, die Mannschaft von Großaspach ist aktuell sehr gut unterwegs auch in der Regionalliga“, so Krak. Genau diese Ausgangssituation macht das Spiel für seine Mannschaft aber auch zu einem besonderen Erlebnis: ohne Druck, mit der Chance, zu überraschen.

Großaspach als Maßstab

Die SG Sonnenhof Großaspach ist nicht irgendein Gegner. Der Regionalligist hat sich in der laufenden Saison bereits in starker Form präsentiert. Für den FSV ist das Spiel daher auch ein echter Maßstab, um die eigene Leistung unter Wettkampfbedingungen zu testen.

„Dass es kein gewöhnlicher Aufsteiger ist, das haben wir letztes Jahr in der Oberliga erfahren“, erinnert Krak an die beiden intensiven Duelle der Vorsaison. Damals musste Bissingen die Qualität des Gegners mehrfach anerkennen.

Defensive Stabilität als Schlüssel

Dass der FSV am Mittwoch nur dann bestehen kann, wenn er defensiv konzentriert arbeitet, ist allen Beteiligten bewusst. „Wir müssen sehr vieles richtig machen und dem Gegner wenig Räume anbieten“, betont Krak. Gerade die stabile Defensivarbeit, die zuletzt beim 0:0 gegen den VfR Aalen zu sehen war, soll auch gegen Großaspach wieder der Grundstein sein.

Das Remis gegen das Topteam der Oberliga war ein kleiner Befreiungsschlag für die Mannschaft. Vor 550 Zuschauern zeigte der FSV eine leidenschaftliche Vorstellung, ließ kaum Chancen zu und verdiente sich den Punkt mit einer disziplinierten Leistung.

Die Chance auf die Überraschung

Im Pokal gelten andere Regeln – das wissen auch die 08er. „Der Pokal hat bekanntlich eigene Gesetze und sollte uns Aspach was anbieten, müssen wir da sein“, sagt Krak. Der FSV wird versuchen, über Leidenschaft, Kompaktheit und schnelle Umschaltaktionen eigene Nadelstiche zu setzen.

Die Mannschaft ist gewarnt: Großaspach ist individuell stark besetzt und hat die Qualität, jeden Fehler zu bestrafen. Gleichzeitig wissen die Bissinger, dass sie mit ihrer mannschaftlichen Geschlossenheit auch höherklassigen Gegnern gefährlich werden können.

Fans als Faktor

Ein Heimspiel unter Flutlicht bringt noch einmal eine ganz besondere Atmosphäre. Die Unterstützung der Zuschauer könnte zu einem entscheidenden Faktor werden, wenn es darum geht, dem Favoriten Paroli zu bieten. Gerade in engen Phasen des Spiels soll der zwölfte Mann helfen, die Mannschaft nach vorne zu treiben.

Fokus auf das große Ziel

Der Einzug in das Achtelfinale des WFV-Pokals wäre für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen nicht nur sportlich ein Erfolg, sondern auch ein weiterer Schritt in der positiven Entwicklung des Vereins. Krak weiß, dass es dafür eine Topleistung braucht.

Anstoß und Ausblick

Anpfiff ist am Mittwoch, 27. August, um 18:30 Uhr. Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen will sich mit einer kämpferischen und disziplinierten Vorstellung gegen den Regionalligisten behaupten – und vielleicht für die Überraschung des Pokalabends sorgen.