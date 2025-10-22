FSV 08 Bietigheim-Bissingen: "Es ist ein ganz wichtiges Heimspiel"

Der Glaube an die eigene Stärke

„Es ist ein ganz wichtiges Heimspiel für uns und so müssen wir es auch angehen“, betont Haris Krak vor der Partie. Nach 13 Spielen steht der FSV mit elf Punkten auf Tabellenplatz 16 und will sich mit einem Heimerfolg Luft im Tabellenkeller verschaffen. Der Coach macht klar: „Backnang ist eine robuste Mannschaft mit viel Power in der Offensive. Da gilt es dagegen zu halten.“

Selbstvertrauen nach Aufholjagd

Das Selbstvertrauen ist trotz der angespannten Tabellensituation groß. Denn beim 3:3 in Oberachern zeigte die Mannschaft Moral und kämpfte sich nach einem 1:3-Rückstand noch zurück. Besonders eindrucksvoll: Der FSV spielte ab der 36. Minute nach der Roten Karte für Duc Thanh Ngo in Unterzahl. Dennoch trafen Mustafa Uslu (88.) und Steven Keklik (90.+4) spät zum Ausgleich.

Trainer Haris Krak sah in der Reaktion seines Teams viel Positives und sagt zum Heimspiel gegen die TSG Backnang: „Ich erwarte ein enges Spiel, wir werden alles reinwerfen, was in uns steckt und zwar über 90 Minuten.“ Die Einstellung stimmt – jetzt soll sie sich auch endlich wieder in Punkten auszahlen.

Ein Blick auf die Tabelle

Die Ausgangslage ist klar: Mit elf Punkten liegt Bissingen aktuell auf Rang 16, nur zwei Zähler vor dem Vorletzten 1. Göppinger SV. Backnang steht mit 15 Punkten auf Platz 11. Für beide Teams steht daher viel auf dem Spiel.

Ziel: Ein Heimsieg

Erst zwei Siege hat der FSV in dieser Saison gefeiert – zu wenig, um sich im Tabellenmittelfeld festzusetzen. Umso wichtiger ist das Duell mit der TSG Backnang. Mit einem Erfolg könnte Bissingen auf 14 Punkte klettern und den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze wiederherstellen.

Anstoß ist am Freitag um 19 Uhr im Stadion am Bruchwald. Die Fans dürfen sich auf einen intensiven Fußballabend unter Flutlicht freuen – mit einem FSV, der alles daran setzen wird, die drei Punkte in Bissingen zu behalten.