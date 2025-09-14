FSV 08 Bietigheim-Bissingen: "Ein wichtiger Dreier für uns"

Endlich hat es geklappt: Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen hat am 8. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg den langersehnten ersten Dreier eingefahren. Vor 300 Zuschauern besiegte die Mannschaft von Trainer Haris Krak den Türkischen SV Singen klar mit 3:0. Torschützen waren Emre Yalcin, Alexander Götz und Max Stumm. Mit dem Erfolg klettert der FSV auf sieben Punkte. Krak sprach nach der Partie von einem verdienten Sieg, der seiner Mannschaft neues Selbstvertrauen geben werde.

Trainer Haris Krak hatte seine Spieler vorab auf die Schwere der Aufgabe eingeschworen. Schon in der Vorbereitung betonte er, dass Leidenschaft, Überzeugung und Konzentration der Schlüssel sein würden.

Der FSV 08 stand unter Zugzwang. Nach sieben sieglosen Spielen war klar: Gegen den Aufsteiger aus Singen musste ein Erfolg her. Alles andere hätte die Lage im Tabellenkeller weiter verschärft. Entsprechend motiviert ging die Mannschaft ins Spiel, wohlwissend um die Bedeutung dieses Duells.

Traumstart durch Emre Yalcin

Von Beginn an war der FSV präsent, suchte die Zweikämpfe und setzte Singen früh unter Druck. In der 31. Minute fiel der erlösende Führungstreffer: Emre Yalcin brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Front. Mit der Führung im Rücken spielte Bietigheim selbstbewusst auf und kontrollierte das Geschehen bis zur Pause.

Kritische Phase nach Wiederanpfiff

Doch nach der Halbzeit schien der Faden zunächst zu reißen. Haris Krak sprach später von „schwachen 15 Minuten Anfang der zweiten Halbzeit“, in denen seine Mannschaft die Kontrolle verlor. Tatsächlich kam Singen besser ins Spiel, ohne jedoch zwingend gefährlich zu werden.

Entscheidung durch Götz und Stumm

In einer Phase, in der die Partie zu kippen drohte, schlug der FSV eiskalt zu. Alexander Götz erhöhte in der 75. Minute auf 2:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Nur zwei Minuten später stellte Max Stumm mit dem 3:0 den Endstand her. Binnen kürzester Zeit hatte Bissingen das Spiel endgültig auf seine Seite gezogen.

Krak lobte die Effizienz seiner Mannschaft in dieser Phase: „Wir haben mit dem 2:0 und dem schnellen 3:0 hinterher eigentlich das Spiel entschieden und sauber zu Ende gespielt.“

Defensiv stabil und nach vorn effektiv

Auffällig war, dass der FSV nach den beiden schnellen Treffern die Kontrolle zurückgewann und die Partie souverän herunterspielte. Die Defensive stand kompakt, Torwart Sven Burkhardt verlebte eine ruhige Schlussphase. So blieb es beim hochverdienten 3:0-Erfolg.

Krak betonte die Bedeutung dieses Erfolges: „Ein wichtiger Dreier für uns, der den Jungs viel Selbstvertrauen für die nächsten Spiele geben wird.“

Der Blick auf die Tabelle

Mit dem ersten Sieg in dieser Saison verschafft sich der FSV etwas Luft. Sieben Punkte nach acht Spielen bedeuten Rang 15. Damit liegt die Mannschaft nur knapp hinter dem Mittelfeld, hat aber zugleich die direkte Konkurrenz im Tabellenkeller distanziert. Singen bleibt nach der Niederlage auf dem letzten Platz.

Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben

Das 3:0 gegen Singen ist mehr als nur ein Befreiungsschlag. Es ist ein Signal an die Liga, dass der FSV 08 Bietigheim-Bissingen trotz des schwachen Saisonstarts nicht gewillt ist, im Keller zu verharren. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie geschlossen auftreten und in den entscheidenden Momenten zuschlagen kann.

Ausblick auf das Spiel in Reutlingen

Die nächste Aufgabe führt den FSV am 20. September zum SSV Reutlingen. Dort gilt es, den Schwung aus dem ersten Saisonsieg mitzunehmen. Reutlingen steht mit neun Punkten im Tabellenmittelfeld, ist aber gerade im heimischen Stadion ein unangenehmer Gegner. Für Bissingen geht es darum, die gezeigte Effizienz zu bestätigen und die neu gewonnene Stabilität auch auswärts auf den Platz zu bringen.