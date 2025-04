FSV 08 Bietigheim-Bissingen: "Ein verdienter und wichtiger Sieg"

Schnelle Kontrolle nach kurzer Anlaufzeit

Vor 200 Zuschauern gelang dem FSV nach einer kurzen Anlaufphase eine dominante Leistung, die sich auch im Ergebnis widerspiegelte. Trainer Haris Krak ordnete den Sieg entsprechend ein: „Wir haben zehn Minuten gebraucht, aber dann waren wir im Spiel. Wir waren heute sehr effektiv und haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht.“ Seine Mannschaft nutzte die sich bietenden Chancen konsequent und legte damit den Grundstein für den Erfolg.

Effektive Chancenverwertung als Schlüssel

Die Anfangsphase verlief ausgeglichen, doch nach etwa zehn Minuten übernahm der FSV die Kontrolle. Bereits in der 7. Minute sorgte Lukas Böhm für die frühe Führung. Er brachte die Hausherren auf Kurs. Kurz vor der Pause erhöhte Nikolaos Dobros per Elfmeter auf 2:0 (42. Minute) – ein psychologisch enorm wichtiger Zeitpunkt, der den Ravensburger Widerstand spürbar schwächte.

Nur zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff setzte erneut Lukas Böhm ein Ausrufezeichen: Sein zweiter Treffer an diesem Abend bedeutete das 3:0. Damit war die Partie praktisch entschieden. Die Gäste aus Ravensburg fanden auch nach der Halbzeitpause keine Antwort mehr auf das konzentrierte Spiel der Gastgeber.

Lukas Böhm wird zum Matchwinner

Der Mann des Spiels war zweifelsohne Lukas Böhm. Mit seinem dritten Treffer in der 66. Minute stellte er den 4:0-Endstand her und krönte damit eine überragende Leistung. Der FV Ravensburg musste ab der 62. Minute zudem in Unterzahl agieren. Samuel Boneberger sah die Gelb-Rote Karte. Die dezimierten Gäste hatten dem FSV in der Schlussphase nichts mehr entgegenzusetzen.

Verdienter Lohn nach harter Arbeit

Nach dem Schlusspfiff zeigte sich Haris Krak hochzufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft: „Ein verdienter und wichtiger Sieg für uns, den wir heute genießen und uns dann ab Montag bereiten wir uns auf das nächste Spiel vor.“ Er verteilte ein Sonderlob an seine Spieler: „Ich kann den Jungs heute nur ein Kompliment für die Leistung abgeben.“ Mit dieser Leistung setzte der FSV ein starkes Zeichen im engen Abstiegskampf der Oberliga.

Tabellenlage verbessert sich spürbar

Durch den klaren Erfolg verbessert sich der FSV 08 Bietigheim-Bissingen auf Rang zehn der Tabelle. Mit jetzt 37 Punkten aus 29 Spielen steht die Mannschaft vorerst vor dem FSV Hollenbach (ebenfalls 37 Punkte) und dem TSV Essingen (36 Punkte). Der Abstand auf die Abstiegsplätze ist damit gewachsen, dennoch bleibt die Lage angespannt.

Blick auf das kommende Spiel beim VfR Mannheim

Allerdings bleibt für den FSV keine Zeit zum Ausruhen. Bereits am kommenden Samstag, den 3. Mai 2025, wartet die nächste schwierige Aufgabe. Um 15:30 Uhr tritt die Mannschaft von Haris Krak beim ambitionierten VfR Mannheim an, der aktuell mit 54 Punkten auf Platz drei der Tabelle steht. Die Favoritenrolle wird dort klar beim Gastgeber liegen, doch mit der Leistung aus dem Spiel gegen Ravensburg im Rücken reist der FSV selbstbewusst nach Mannheim.

Fazit: Ein großer Schritt in die richtige Richtung

Der klare 4:0-Erfolg gegen den FV Ravensburg war für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen ein dringend benötigtes Erfolgserlebnis. Nach der kurzen Anlaufzeit dominierte die Mannschaft die Partie, überzeugte mit Effektivität und einer kompakten Defensivleistung. Trainer Haris Krak zeigte sich stolz auf seine Mannschaft, die nun gestärkt ins Duell mit dem VfR Mannheim gehen kann. Der Kampf um den Klassenerhalt bleibt intensiv – doch der FSV hat am heutigen Abend ein wichtiges Ausrufezeichen gesetzt.