FSV 08 Bietigheim-Bissingen: "Ein sehr guter Auftritt"

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen ist mit einem klaren Ausrufezeichen in die neue Spielzeit gestartet. Beim Nachholspiel der 1. Runde im WFV-Pokal ließ der Oberligist heute dem Landesligisten TSV Ilshofen keine Chance und gewann auch in der Höhe verdient mit 7:0. Das Team von Trainer Haris Krak dominierte von der ersten Minute an und zeigte sich in beeindruckender Frühform. Mit Blick auf den anstehenden Oberliga-Auftakt beim TSV Essingen ist die Stimmung im Lager der Nullachter entsprechend optimistisch.