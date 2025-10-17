FSV 08 Bietigheim-Bissingen: "Ein schweres Auswärtsspiel"

Schwierige Ausgangslage vor dem Duell

Die Partie in Oberachern steht für den FSV unter schwierigen Bedingungen. Trainer Haris Krak muss auf gleich zwei wichtige Spieler verzichten: Kapitän Kevin Ikpide fällt verletzungsbedingt aus, und Alexander Götz ist nach seiner Gelb-Roten Karte aus dem Spiel gegen Pforzheim gesperrt.

Krak weiß um die Bedeutung dieser Ausfälle: „Ein schweres Auswärtsspiel, das uns erwartet. Die Verletzung von Kapitän Kevin Ikpide und die Gelb-Rot-Sperre von Alexander Götz machen die Aufgabe nicht leichter.“ Trotz dieser Rückschläge gibt sich der Trainer kämpferisch – die Devise lautet, geschlossen auftreten und gemeinsam Widerstand leisten.

Lehren aus der Pforzheim-Partie

Das 0:3 gegen den 1. CfR Pforzheim war ein Rückschlag. Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen musste sich einem spielerisch überlegenen Gegner beugen, obwohl die Mannschaft alles in die Waagschale warf. Schon früh lag das Team nach Treffern von Joao Victor Silveira Schick (22.) und Dominik Salz (36.) mit 0:2 zurück. In der Nachspielzeit besiegelte Walter Vegelin (90.+2) die Niederlage.

Trainer Haris Krak analysierte die Partie sachlich, aber deutlich: „Wir haben in der ersten Halbzeit zu einfache Tore bekommen und mit unseren zwei Torchancen nicht das Tor gemacht. Es war sehr mühsam, dem Rückstand hinterherzurennen, wir haben alles versucht, aber auch in der zweiten Halbzeit ist uns der Anschlusstreffer nicht gelungen.“

Diese ehrliche Bilanz zeigt, dass die Defensivarbeit und die Chancenverwertung zentrale Themen in der Trainingswoche waren. Krak betont, dass seine Mannschaft die Fehler erkannt habe und mit großem Willen an Verbesserungen arbeite.

Krak fordert „Top-Leistung und volle Konzentration“

Für das Auswärtsspiel in Oberachern setzt Haris Krak klare Prioritäten: „Wir brauchen eine Top-Leistung und volle Konzentration, große Laufbereitschaft. Dann können wir auch Punkte aus Oberachern mitnehmen.“

Seine Mannschaft habe die Trainingswoche intensiv genutzt, um taktische Abläufe zu festigen und an der Kompaktheit zu arbeiten. Besonders wichtig sei es, dem Gegner keine leichten Räume zu bieten und über 90 Minuten wachsam zu bleiben. „Wir haben die Woche sehr gut trainiert und werden alles versuchen, um was Zählbares zu holen, gegen eine sehr erfahrene und spielerisch starke Heimmannschaft“, betont Krak.

Der Gegner: SV Oberachern als eingespieltes Kollektiv

Der SV Oberachern gehört seit Jahren zu den konstantesten Teams der Oberliga. Mit fünf Siegen, vier Unentschieden und drei Niederlagen rangiert die Mannschaft auf dem sechsten Tabellenplatz (19 Punkte).

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen erwartet somit ein kompaktes und ballsicheres Team, das über erfahrene Akteure verfügt. Krak weiß, dass seine Elf an die Grenzen gehen muss, um erfolgreich zu sein – nicht nur kämpferisch, sondern auch taktisch diszipliniert.

FSV will kompakt stehen und mutig nach vorne spielen

In den letzten Wochen zeigte der FSV immer wieder, dass er mit Leidenschaft und Tempo gefährlich werden kann. Gerade in Spielen wie dem klaren 6:1-Heimsieg gegen den FC 08 Villingen hatte die Mannschaft bewiesen, dass sie in der Offensive über Qualität verfügt. Entscheidend wird sein, diese Offensivkraft auch auswärts auf den Platz zu bringen – ohne dabei die defensive Ordnung zu verlieren.

Blick auf die Tabelle: Druck im Abstiegskampf wächst

Mit derzeit zehn Punkten aus zwölf Spielen steht der FSV 08 Bietigheim-Bissingen auf Rang 15 der Tabelle. Punktgleich mit dem Türkischen SV Singen. Ein Erfolg in Oberachern wäre doppelt wertvoll – sportlich und psychologisch. Der Abstand zum Mittelfeld ist überschaubar. Schon ein Sieg könnte den FSV näher an das Tabellenmittelfeld heranführen.

Geschlossenheit gefragt

Das morgige Gastspiel in Oberachern ist für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen ein wichtiger Prüfstein. Nach den Rückschlägen der vergangenen Wochen will das Team beweisen, dass es als Einheit auftreten und auch gegen spielstarke Gegner bestehen kann. Ohne Kapitän Kevin Ikpide und den gesperrten Alexander Götz wird es auf mannschaftliche Geschlossenheit, taktische Disziplin und maximale Laufbereitschaft ankommen.