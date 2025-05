FSV 08 Bietigheim-Bissingen: "Ein Matchball zu Hause"

Klares Ziel: Der Klassenerhalt

„Wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns und freuen uns auf das Heimspiel“, sagt Haris Krak. „Es ist ein Matchball zu Hause, diesen wollen wir nutzen – ganz klar.“ Dass es gegen einen hochmotivierten Gegner geht, ist ihm dabei vollkommen bewusst. „Wir wissen, dass es nicht einfach wird gegen Fellbach, die beachtliche Ergebnisse erzielt haben in den letzten Spielen.“

Nach der Klatsche in Pforzheim: Reaktion gefragt

Die Erinnerungen an das letzte Wochenende sind noch frisch – und schmerzhaft. Mit 1:6 unterlag der FSV beim Tabellenvierten 1. CfR Pforzheim. Trotz guter Anfangsphase verlor die Mannschaft ab der 20. Minute die Kontrolle und wurde in der zweiten Halbzeit vom Gegner überrannt. Der Ehrentreffer durch Mikail Arslan in der 89. Minute konnte das Gesamtbild nicht mehr retten.

Hinspiel-Sieg als Mutmacher

Dass der FSV 08 gegen Fellbach bestehen kann, hat das Team im Hinspiel unter Beweis gestellt. In einem engen Spiel setzte sich Bissingen mit 1:0 durch. Das entscheidende Tor erzielte Pero Mamic in der 72. Minute.

Die Erinnerungen an diesen Erfolg könnten nun eine wichtige Rolle spielen. Zwar hat sich Fellbach in den vergangenen Wochen stabilisiert, doch auch der FSV weiß um seine eigene Stärke – besonders im eigenen Stadion. „Wir haben es in der eigenen Hand und brauchen einen Sieg zum Klassenerhalt“, sagt Krak. „Dafür wird die Mannschaft alles tun und die 100 % abrufen.“

Die Tabelle spricht für den FSV – noch

Mit 40 Punkten rangiert der FSV 08 Bietigheim-Bissingen derzeit auf dem 13. Tabellenplatz. Doch die Liga ist eng, und bei noch zwei verbleibenden Spielen wäre eine vorzeitige Rettung enorm wichtig.

Fellbach dagegen hat nur noch eine Mini-Chance auf den Ligaverbleib. Haris Krak warnt deshalb vor einem Gegner, der alles in die Waagschale werfen wird: „Junge willige Mannschaft, die auch spielerisch was zu bieten hat.“

Alles auf einen Heimsieg

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen hat am Samstag alles in der eigenen Hand. Ein Sieg gegen den SV Fellbach – und der Verbleib in der Oberliga Baden-Württemberg wäre vorzeitig gesichert. Die Mannschaft ist nach einer intensiven Trainingswoche vorbereitet, motiviert und weiß um die Bedeutung dieses Spiels.