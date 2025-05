FSV 08 Bietigheim-Bissingen: "Ein Haken dran – Fokus auf Fellbach"

Pforzheim bestraft jeden Fehler

In der 28. Minute brachte Yves Borie die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Zehn Minuten später erhöhte Denis Gudzevic auf 2:0 (38.) und stellte damit die Weichen noch vor dem Seitenwechsel klar auf Sieg. Der FSV agierte nach dem Rückstand fahrig und ließ sich zu weit zurückdrängen. Die Offensivaktionen blieben sporadisch und harmlos.

Auch nach dem Wiederanpfiff gelang es den Bissingern nicht, an die gute Anfangsphase anzuknüpfen. „Die ersten zehn Minuten in der zweiten Halbzeit hatten wir eine Torchance“, so Haris Krak, „aber mit dem 3:0 war es entschieden.“ Diesen dritten Gegentreffer erzielte Wycliff Yeboah in der 62. Minute – die Partie war damit faktisch gelaufen.

Einbruch nach dem 0:3

Der FSV fand in der Folge keine Mittel mehr, um den Druck der Gastgeber zu mindern. Die eingewechselten Kräfte konnten kaum noch Impulse setzen, auch weil das Spiel längst entschieden war. Pforzheim kombinierte sich immer wieder durch die Abwehr und erhöhte durch Luca Wöhrle (72.), Niklas Hofmeister (77.) und Salvatore Catanzano (83.) innerhalb kürzester Zeit auf 6:0.

Erst kurz vor dem Ende gelang dem eingewechselten Mikail Arslan mit dem Treffer zum 6:1 noch ein Ehrentreffer – ein schwacher Trost an einem gebrauchten Abend für den FSV. Trainer Haris Krak zeigte sich nach der Partie sichtlich enttäuscht: „Insgesamt zu wenig und mit das schlechteste Spiel in der Saison.“

Klare Analyse und der Blick nach vorne

Der FSV-Coach verzichtete auf Ausreden und sprach die Schwächen offen an. Gleichzeitig richtete er den Fokus aber sofort auf die kommenden Aufgaben: „Wir verarbeiten es am Wochenende und machen schnell einen Haken dran. Wir werden unsere Lehren draus ziehen und müssen zu unserer Stärke wieder finden.“ Denn klar ist: Noch ist im Saisonendspurt nichts entschieden – und mit dem Heimspiel gegen den SV Fellbach wartet am nächsten Samstag eine der wichtigsten Partien der verbleibenden Spielzeit.

Fazit: Klatsche abhaken – und Reaktion zeigen

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen hat in Pforzheim eine empfindliche Niederlage kassiert – deutlich, schmerzhaft und in dieser Form auch überraschend. Trainer Haris Krak sparte nicht mit Kritik, setzte aber gleichzeitig ein klares Signal: Der Blick geht nach vorn. Gegen Fellbach zählt nur ein Sieg, um Selbstvertrauen zurückzugewinnen.