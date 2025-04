FSV 08 Bietigheim-Bissingen: "Ein ganz wichtiges Heimspiel für uns"

Wie wird das Spiel zwischen dem FSV 08 Bietigheim-Bissingen und dem FV Ravensburg enden? Mache hier bei der Whats-App-Umfrage mit.

Trainer Haris Krak warnt vor Ravensburger Qualität

Mit Blick auf das wichtige Heimspiel macht FSV-Trainer Haris Krak die Bedeutung der Begegnung deutlich: „Ein ganz wichtiges Heimspiel für uns, wir werden alles Mögliche tun, um einen Heimsieg zu landen.“ Die Aufgabe gegen die Gäste schätzt der Coach als alles andere als leicht ein: „Es wird nicht einfach gegen einen Gegner, der viel Erfahrung und individuelle Klasse mitbringt.“

Dabei appelliert Krak an die Tugenden, die sein Team über die komplette Spielzeit auf den Platz bringen muss: „Wir müssen konzentriert, diszipliniert ab der ersten Minute sein und über das ganze Spiel dran bleiben.“ Dass Kleinigkeiten entscheidend sein könnten, ist für ihn klar: „Tatsächlich ein wirklich spannendes Spiel, die Tabellenkonstellation gibt es her.“

Bittere Pleite in Backnang im Rücken

Die jüngste Partie bei der TSG Backnang verlief für den FSV enttäuschend. Die Bissinger unterlagen mit 1:4 und mussten eine herbe Schlappe hinnehmen. Zwar konnte Kelecti Nkem mit seinem Anschlusstreffer in der 76. Minute zwischenzeitlich für Hoffnung sorgen, doch drei Minuten später stellte Julian Geldner den alten Abstand wieder her, ehe Shaban Veselaj per Foulelfmeter in der 83. Minute endgültig den Deckel auf die Partie machte.

Hinspiel: Punktgewinn in letzter Minute

Beim Hinspiel in Ravensburg trennten sich beide Teams mit einem 2:2-Unentschieden. Damals zeigte der FSV eine engagierte Leistung und drehte nach einem frühen Rückstand durch einen verwandelten Foulelfmeter von Daniele Gabriele das Spiel zunächst. Nikolaos Dobros sorgte per Strafstoß für den Ausgleich, Lukas Böhm traf in der 66. Minute zur 2:1-Führung. Doch kurz vor Schluss schlug Daniele Gabriele erneut zu und rettete den Ravensburgern einen Punkt.

Die Lage in der Tabelle spitzt sich zu

Vor dem direkten Duell liegt der FSV 08 Bietigheim-Bissingen mit neun Siegen, sieben Unentschieden und zwölf Niederlagen auf Rang zwölf. Der Vorsprung auf den FV Ravensburg beträgt nur drei Punkte, doch der Gegner hat eine Partie weniger absolviert. Der Druck auf beide Teams ist entsprechend hoch. Während Ravensburg mit bislang acht Siegen, sieben Remis und zwölf Niederlagen auf dem 14. Tabellenplatz steht, kann sich der Sieger dieser Partie ein wenig Luft im Abstiegskampf verschaffen.

Das Restprogramm beider Teams lässt keine einfache Phase erwarten – umso mehr wird die Begegnung am morgigen Freitagabend zu einem Schlüsselspiel. Bei einem Sieg könnte sich der FSV wichtige Punkte sichern und womöglich sogar einen Sprung ins gesicherte Mittelfeld schaffen.

Fazit: 90 Minuten, die über viel entscheiden können

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen steht vor einer der wichtigsten Partien der Saison. Trainer Haris Krak hat seine Mannschaft eindringlich auf die Bedeutung dieses Spiels hingewiesen. Konzentration, Disziplin und das richtige Maß an Leidenschaft sollen die Grundlage für einen Heimsieg bilden. Die Fans dürfen sich auf ein intensives Duell freuen, in dem Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden könnten – so wie es die Tabellenlage und das Hinspiel bereits andeuten.