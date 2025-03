FSV 08 Bietigheim-Bissingen: „Ein ganz wichtiger Sieg für uns“

„Verdient in Führung gegangen“

Der FSV begann die Partie engagiert und erspielte sich ein Chancenplus. In der 26. Minute wurde das druckvolle Spiel belohnt: Mikail Arslan brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung. „In der ersten Halbzeit haben wir uns ein Chancenplus erarbeitet und sind verdient 1:0 in die Halbzeit gegangen,“ fasst Trainer Haris Krak zusammen.

Calcio bleibt gefährlich – Ausgleich nach der Pause

Die Gäste blieben trotz des Rückstands gefährlich und kamen zu einigen Chancen. Kurz nach Wiederanpfiff nutzte Calcio zum Ausgleich: In der 51. Minute erzielte Daniele Cardinale das 1:1. „Calcio war aber immer gefährlich und hatte weniger, aber auch Chancen,“ erklärt Krak zur Phase nach dem Führungstreffer.

Schnelle Antwort durch Mamic

Der FSV ließ sich durch das Gegentor nicht aus dem Konzept bringen. Nur sieben Minuten nach dem Ausgleich brachte Pero Mamic sein Team erneut in Führung. Der Treffer zum 2:1 fiel nach einem Standard. „Schnell wieder in Führung gegangen durch ein Standard und danach nichts mehr anbrennen lassen,“ beschrieb Krak die Reaktion seiner Mannschaft.

Yalcin und Krasniqi sorgen für die Entscheidung

Mit der erneuten Führung im Rücken spielte der FSV abgeklärt weiter. In der 65. Minute erhöhte Emre Yalcin auf 3:1 und sorgte für eine beruhigende Führung. In der Nachspielzeit traf Adonis Krasniqi zum 4:1-Endstand (90.+4).

„Ich kann der Mannschaft nur ein Kompliment aussprechen“

Nach dem Spiel zeigte sich Trainer Haris Krak zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Ein ganz wichtiger Sieg für uns, der auch verdient war.“ Besonders hob er die Reaktion nach dem Gegentor hervor. „Ich kann der Mannschaft nur ein Kompliment aussprechen für die Leistung, trotz vieler Ausfälle, die wir zu verkraften hatten.“

Nächste Herausforderung: Auswärtsspiel in Oberachern

Nach dem Heimsieg geht es für den FSV am kommenden Samstag zum SV Oberachern. Die Gastgeber stehen mit 29 Punkten in der Tabelle direkt vor dem FSV, sodass das Duell eine wichtige Rolle im Kampf um das gesicherte Mittelfeld spielt. Das Auswärtsspiel beim SV Oberachern findet am Samstag, den 15. März, um 14 Uhr statt. Mit einem weiteren Erfolg könnte der FSV einen direkten Konkurrenten überholen und sich in der Tabelle verbessern.