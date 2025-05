FSV 08 Bietigheim-Bissingen: "Diesen Willen muss man spüren"

Am Samstag steht für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen ein Heimspiel mit richtungsweisender Bedeutung an. Um 15:30 Uhr empfängt die Mannschaft von Trainer Haris Krak die zweite Mannschaft des FC 08 Villingen zum 31. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg. Mit Blick auf die Tabellenkonstellation ist klar: Für die Gastgeber zählen nur drei Punkte.

Rückblick: Niederlage beim Spitzenteam Mannheim

Die vergangene Woche verlief für den FSV 08 nicht gut. Beim Auswärtsspiel gegen den Tabellendritten VfR Mannheim setzte es eine 0:3-Niederlage. Dabei hatte sich die Mannschaft viel vorgenommen, startete engagiert in die Partie, doch ließ wie schon öfter in dieser Saison gute Chancen ungenutzt. Die Gastgeber aus Mannheim nutzten ihre Möglichkeiten effektiver: Jannik Marx brachte sie in der 36. Minute in Führung, Pasqual Pander erhöhte noch vor der Pause (43.). Nach dem Seitenwechsel entschied Kevin Krüger mit dem dritten Treffer in der 66. Minute die Partie endgültig.

Klarer Sieg im Hinspiel – aber kein Selbstläufer

Das Hinspiel beim FC 08 Villingen II bleibt in guter Erinnerung. Damals setzte sich der FSV auswärts deutlich mit 5:1 durch. Und das, obwohl man früh in Rückstand geriet: Kevin Hezel brachte die Gastgeber in der 2. Minute in Führung. Doch der FSV antwortete eindrucksvoll: Nikolaos Dobros (31.), Kelecti Nkem (51.), Alexander Götz (61.), Jona Lorch (66.) und Pero Mamic (74.) sorgten mit einer dominanten Vorstellung für klare Verhältnisse.

Dennoch warnt Haris Krak ausdrücklich davor, den kommenden Gegner zu unterschätzen: „Der Fokus liegt auf uns, aber wir werden auch Villingen nicht unterschätzen, die letzte Woche auch einen Sieg eingefahren hat.“

Die Tabelle lässt keinen Spielraum

Mit aktuell 37 Punkten belegt der FSV 08 Bietigheim-Bissingen den zwölften Tabellenplatz. Ein Sieg gegen Villingen II könnte also nicht nur Luft verschaffen, sondern auch verlorenes Selbstvertrauen zurückbringen. Villingen II hingegen ist mit nur 12 Punkten aus 30 Spielen abgeschlagen Tabellenletzter und steht bereits als Absteiger fest.

Die Mannschaft muss liefern – und will liefern

„Wir wollen und brauchen die drei Punkte“, wiederholt Haris Krak. Entscheidend wird sein, dass die FSV-Spieler von Beginn an Entschlossenheit und Präsenz zeigen – so wie im Hinspiel gegen Villingen oder beim 4:0-Erfolg gegen den FV Ravensburg.

Fazit: Jetzt zählt es

Das Heimspiel gegen den FC 08 Villingen II ist eines dieser Spiele, bei denen nicht die spielerische Klasse, sondern der Wille entscheidet. Haris Krak hat den Ernst der Lage klar benannt – und seine Mannschaft ist gefordert, diesem Anspruch gerecht zu werden.