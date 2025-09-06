FSV 08 Bietigheim-Bissingen: "Die Punkteteilung geht in Ordnung heute"

Starker Beginn mit Führungstreffer

Von Beginn an zeigte der FSV, dass er gewillt war, die jüngsten Rückschläge vergessen zu machen. Bereits in der 14. Minute belohnte sich das Team für einen engagierten Start: Alexander Götz traf zur frühen 1:0-Führung. Doch der Karlsruher SC II ließ sich nicht lange bitten. In der 30. Minute glich Nico Engel zum 1:1 aus, weil die Defensive des FSV einen Moment unaufmerksam war.

Trainer Haris Krak beschrieb die Szene nüchtern: „Wir hatten viel Ballbesitz gehabt und waren einmal unaufmerksam gewesen bei dem Gegentor.“

Elfmeter bringt erneute Führung

Die Bissinger ließen sich vom Ausgleich nicht aus dem Konzept bringen und suchten sofort wieder den Weg nach vorne. Kurz vor der Pause bot sich die große Chance, erneut in Führung zu gehen – und sie wurde genutzt. Bleart Dautaj verwandelte in der 45. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 2:1. Mit dieser Führung ging der FSV in die Kabine.

„Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt und sind verdient mit Führung in die Halbzeitpause gegangen“, resümierte Krak zufrieden.

Zerfahrene zweite Hälfte

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld, viele Aktionen blieben Stückwerk. Der FSV hätte mit etwas mehr Konsequenz das dritte Tor nachlegen können, verpasste es jedoch, den Sack zuzumachen. So kam es, wie es kommen musste: In der 78. Minute traf Frederik Recktenwald für Karlsruhe zum 2:2-Endstand.

„Leider haben wir nicht das 3:1 gemacht und bekommen das 2:2. Ab dem Zeitpunkt war es ausgeglichen und es ist nicht mehr viel passiert. Die Punkteteilung geht in Ordnung heute“, so Krak nach der Partie.

Defensiv stabil, offensiv mit Luft nach oben

Trotz des erneuten Ausgleichs zeigte sich der FSV defensiv stabiler als in den Spielen zuvor. Gerade im ersten Durchgang wurden Ballgewinne klug in Angriffe umgemünzt. Offensiv jedoch bleibt die Chancenverwertung das große Problem – ein Muster, das sich schon in den vergangenen Wochen abgezeichnet hat.

Für Trainer Krak bleibt klar: „Wir müssen unsere Heimspiele gewinnen.“

Blick auf die Tabelle

Nach sieben Spieltagen steht der FSV mit vier Punkten weiter am Tabellenende. Die Konkurrenz zieht davon, doch das rettende Ufer ist noch in Reichweite. Vor allem die direkte Heimaufgabe gegen den ebenfalls im Keller platzierten Türkischen SV Singen bekommt nun eine enorme Bedeutung.

Vorbereitung auf das Heimspiel

Die Englischen Wochen haben dem Team in den letzten Partien sichtbar Substanz gekostet. Nun aber kann erstmals wieder eine ganze Trainingswoche zur Regeneration und gezielten Vorbereitung genutzt werden. „Wir werden die Woche arbeiten können, auch mal ohne Englische Wochen, und alles dafür geben, um das nächste Heimspiel am Samstag zu gewinnen“, kündigte Krak an.

Schlüsselspiel gegen Singen

Am Samstag empfängt der FSV um 15:30 Uhr den Türkischen SV Singen. Für beide Teams geht es um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Mit einem Sieg könnte Bissingen nicht nur die rote Laterne abgeben, sondern auch neues Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben tanken.

Das Spiel gegen Karlsruhe hat gezeigt, dass die Mannschaft Moral und Qualität besitzt. Nun gilt es, die positiven Elemente ins Heimspiel zu übertragen und endlich den ersten Saisonsieg einzufahren.