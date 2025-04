FSV 08 Bietigheim-Bissingen: „Die erste Halbzeit war zu unsauber“

„Wir haben die erste Chance, aber treffen die Latte“

Das Spiel in Backnang begann alles andere als gut für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Schon früh hatte das Team die Möglichkeit, in Führung zu gehen, doch ein Schuss landete nur an der Latte. In der Folge zeigte die TSG Backnang, wie effektiv sie aus wenigen Chancen Kapital schlagen kann. „Wir haben die erste Chance und treffen die Latte, und Backnang macht mit der ersten Chance das Tor“, sagte Trainer Haris Krak nach dem Spiel.

Die Gastgeber gingen bereits in der 10. Spielminute mit 1:0 in Führung, als Flavio Santoro traf. Für den FSV 08 war dies ein Rückschlag, doch die Mannschaft versuchte, den Schock zu verarbeiten und weiterzumachen. Doch die erste Halbzeit zeigte viele unsaubere Phasen im Spielaufbau des FSV. „Die erste Halbzeit war zu unsauber, viele Fehlpässe von uns“, so Krak weiter.

Aufwachen in der zweiten Halbzeit – aber ohne Erfolg

Nach der Pause nahm der FSV 08 Bietigheim-Bissingen die Partie deutlich engagierter in Angriff. Die Mannschaft zeigte nun mehr Struktur im Spiel und erspielte sich einige gute Chancen. „In der zweiten Halbzeit haben wir uns deutlich verbessert und einige gute Chancen gehabt“, erklärte Krak. Doch wieder einmal konnte die Mannschaft die guten Gelegenheiten nicht in Tore ummünzen.

In der 52. Minute erhöhte die TSG Backnang auf 2:0, als Talha Özen traf. Dies war das Resultat eines Stellungsfehlers in der Bietigheimer Defensive. Doch auch dieser Rückschlag brachte den FSV nicht aus der Bahn. Im Gegenteil: Die Biissinger gaben nicht auf und schafften in der 76. Minute den Anschlusstreffer. Kelecti Nkem erzielte das 1:2.

„Wir bleiben dran und machen das 2:1“, sagte Krak, „aber danach ging es schnell und wieder haben wir das Spiel aus der Hand gegeben.“ Die Hoffnung auf den Ausgleich währte jedoch nur kurz. Zwei Minuten nach dem Anschlusstreffer erzielte Julian Geldner das 3:1 für Backnang, ein Schuss aus der zweiten Reihe landete unhaltbar im Winkel – „ein Sonntagsschuss“, wie Krak es nannte.

Die Partie war damit entschieden. In der 83. Minute setzte Shaban Veselaj den Schlusspunkt, als er einen Foulelfmeter zum 4:1 verwandelte. Die Biessinger versuchten, noch einmal zurückzukommen, doch es war klar, dass der Gegner heute einfach effektiver war.

Haris Krak: „Ein verdienter Sieg für Backnang“

Trainer Haris Krak war nach dem Spiel nicht unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit, doch er stellte klar: „Insgesamt ein verdienter Sieg für Backnang, da wir zu unsauber gespielt haben. Wir haben es dem Gegner in vielen Situationen zu einfach gemacht, und unsere Chancen nicht genutzt.“ Besonders die Fehler in der ersten Halbzeit, vor allem der misslungene Spielaufbau und die zu schnellen Ballverluste, hätten das Team teuer zu stehen bekommen.

„Wenn wir in der ersten Halbzeit besser ins Spiel gefunden hätten und unsere Chancen genutzt hätten, dann wäre es ein anderes Spiel geworden“, so Krak weiter. Die zweite Halbzeit sei zwar deutlich besser gewesen, doch aufgrund der Fehler und der fehlenden Präzision im Abschluss sei der Sieg für Backnang letztlich verdient.

Der Blick auf die nächsten Aufgaben

Die nächsten Wochen versprechen hart umkämpfte Spiele. Das Heimspiel gegen den FV Ravensburg am 25. April wird eine weitere Schlüsselpartie für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen im Kampf um den Klassenerhalt. Doch die Mannschaft ist gewillt, weiter zu kämpfen, auch wenn der Weg zur endgültigen Sicherung des Klassenerhalts noch lang und beschwerlich ist.

„Wir müssen das Spiel in Backnang schnell abhaken und uns auf das nächste Heimspiel konzentrieren“, sagte Haris Krak abschließend. Die Bissinger wissen, dass es jetzt auf jedes Spiel ankommt.