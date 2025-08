FSV 08 Bietigheim-Bissingen: "Derby-Stimmung im Pokal-Duell"

Derby im Pokal

Ein Pokalspiel mit Derby-Charakter, kurzer Anreise und klarer Zielsetzung: Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen steht in der 2. Runde des WFV-Pokals vor einer besonderen Aufgabe. „Weit fahren müssen wir nicht tatsächlich. Das heißt, es ist ein Derby im Pokal und dadurch mit Sicherheit keine einfache Aufgabe“, betont Trainer Haris Krak vor dem Gastspiel beim ambitionierten Landesligisten FV Löchgau. Die Ausgangslage ist dabei klar: Der Oberligist ist Favorit.

Löchgau: Heimstark und unbequem

Schon in den vergangenen Jahren galt Löchgau als unangenehmer Gegner, der besonders auf heimischem Platz schwer zu bezwingen ist. „Löchgau ist gerade zu Hause eine unangenehme Mannschaft, die viele Mannschaften vor Probleme stellt“, warnt Krak. Die Gastgeber werden sicher alles in die Waagschale werfen, um dem höherklassigen Kontrahenten ein Bein zu stellen. Für Bissingen ist deshalb vor allem eines gefragt: Konzentration und Effektivität.

Klares Ziel: Die nächste Runde

Trotz aller Vorsicht gibt es für den FSV 08 nur ein Ziel: den Einzug in die nächste Pokalrunde. „Wir wollen eine Runde weiterkommen und werden dieses Pokalspiel auch so angehen“, kündigt Krak an. Die Mannschaft will das Spiel von Beginn an aktiv gestalten. Die Lehren aus dem Oberliga-Start sollen dabei helfen, über 90 Minuten konsequent zu bleiben.

Analyse aus Essingen im Gepäck

Das letzte Pflichtspiel liegt nur wenige Tage zurück – und es endete mit einer bitteren Niederlage. Beim 1:2 in Essingen war der FSV 08 Bietigheim-Bissingen über weite Strecken mindestens ebenbürtig, musste aber in der Schlussphase den Knockout hinnehmen.

Zwischen Pokalkampf und Ligaalltag

Nach der Partie in Löchgau steht für den FSV 08 bereits das erste Heimspiel der neuen Oberliga-Saison an. Am Samstag, 9. August, gastiert der 1. FC Normannia Gmünd in Bissingen – ein Team, das mit einem starken Start auf sich aufmerksam gemacht hat. Doch bevor der Ligaalltag ruft, geht es im Pokal um Prestige, Weiterkommen – und Derby-Ehre. Für Haris Krak und sein Team ein idealer Zeitpunkt, das erste Ausrufezeichen der Saison zu setzen.