FSV 08 Bietigheim-Bissingen: "Das wäre natürlich das große Los"

Defensive Stabilität von Beginn an

Die Marschroute von Trainer Haris Krak war von Anfang an klar: Kompakt stehen, dem Gegner kaum Räume geben und über konsequente Zweikampfführung ins Spiel finden. Der Plan ging auf. „Ein Kompliment an die Mannschaft. Sehr viel Leidenschaft und Kampf, was wir geboten haben“, sagte Krak nach dem Schlusspfiff zufrieden.

Der VfR tat sich schwer, klare Chancen zu kreieren. Immer wieder gelang es dem FSV, die gefährlichen Offensivaktionen der Gäste früh zu unterbinden oder entscheidend zu stören.

Sven Burkhardt als sicherer Rückhalt

Wenn die Aalener Offensive doch einmal durchkam, war Torhüter Sven Burkhardt zur Stelle. Mit sicheren Paraden und gutem Stellungsspiel hielt er seine Mannschaft im Spiel. „Wir haben wenig zugelassen gegen einen starken Gegner. Wenn sie durchkamen, hatten wir einen starken Torspieler, der sehr gut gehalten hat“, lobte Krak den Schlussmann, der damit maßgeblich zum Punktgewinn beitrug.

Zwei große Chancen zum Sieg

In der Schlussphase bekam der FSV sogar die Möglichkeit, mehr als nur einen Punkt mitzunehmen. Zwei gute Chancen sorgten kurzzeitig für Hoffnung auf den ersten Saisonsieg. „Das wäre natürlich das große Los“, sagte Krak zu den verpassten Möglichkeiten, ergänzte aber: „Mit einer sehr guten Abwehrleistung haben wir uns den Punkt aber verdient.“

Belohnung für hohen Aufwand

Nach dem 0:5 in Göppingen zeigte sich die Mannschaft stark verbessert. Konzentriert in der Defensive, diszipliniert im Mittelfeld und mutiger im Umschalten – der FSV 08 Bietigheim-Bissingen präsentierte sich gegen den Favoriten stabil. Der Punkt war nicht nur verdient, sondern auch ein wichtiges Signal für die kommenden Aufgaben.

Blick auf den Pokal

Lange Zeit zum Verschnaufen bleibt den 08ern nicht. Schon am Mittwoch, 27. August, steht das nächste Highlight auf dem Programm: In der dritten Runde des WFV-Pokals empfängt der FSV den Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach. Anstoß ist um 18:30 Uhr im Bruchwald.

Die starke Leistung gegen Aalen soll nun als Grundlage dienen, um auch im Pokal selbstbewusst aufzutreten und für eine Überraschung zu sorgen.

Fazit

Mit großem Einsatz, disziplinierter Defensivarbeit und einem sicheren Sven Burkhardt im Tor hat der FSV 08 Bietigheim-Bissingen dem Tabellenführer getrotzt. Der erste Heimpunkt der Saison ist eine Bestätigung der harten Arbeit der letzten Wochen – und ein Mutmacher für die anstehenden Aufgaben in Liga und Pokal.