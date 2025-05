FSV 08 Bietigheim-Bissingen: "Dann ist alles möglich"

Herausforderung beim Spitzenteam

Trotz der Rollenverteilung gibt sich der FSV kämpferisch. Denn für die Bissinger geht es um nichts Geringeres als den vorzeitigen Klassenerhalt – ein Ziel, das mit jedem Punkt näher rückt. „Für uns geht es um den möglichen Klassenerhalt. Dementsprechend groß ist unsere Motivation“, so Krak weiter. Seine Mannschaft will in Pforzheim alles investieren, um einen weiteren wichtigen Schritt zu machen.

Wichtiger Heimsieg im Rücken

Mit einem 4:1-Erfolg über den FC 08 Villingen II hat sich der FSV am vergangenen Wochenende erfolgreich zurückgemeldet. Zwar verlief die erste Halbzeit gegen den Tabellenletzten schleppend, doch nach der Pause zeigte sich die Mannschaft deutlich verbessert. Lukas Böhm brachte den FSV kurz nach Wiederanpfiff in Führung (46.), ehe Alexander Götz mit einem Doppelschlag (60., 63.) auf 3:0 stellte. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer durch Yunus Kulu (68.) setzte Adonis Krasniqi in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 4:1 (90.).

Erinnerung an das Hinspiel: Punktgewinn nach Rückstand

Das Hinspiel gegen den 1. CfR Pforzheim war eine enge und umkämpfte Begegnung. Vor heimischer Kulisse geriet der FSV früh in Rückstand: Wycliff Yeboah traf für die Gäste bereits in der 10. Minute zur 0:1-Führung. Doch die Bissinger gaben nicht auf und wurden nach der Pause belohnt: Kelecti Nkem sorgte mit seinem Treffer in der 54. Minute für das verdiente 1:1-Unentschieden. Auch wenn es bei diesem Ergebnis blieb, zeigte der FSV, dass er mit Pforzheim mithalten kann.

Tabellenlage bleibt angespannt

Nach dem Erfolg gegen Villingen II steht der FSV 08 mit 40 Punkten auf Rang elf der Tabelle. Der Klassenerhalt ist greifbar nahe, aber noch nicht gesichert. Gerade deshalb wäre ein Punktgewinn in Pforzheim von doppelter Bedeutung: Zum einen als Bonus gegen einen Top-Gegner, zum anderen als Signal an die Konkurrenz, dass der FSV auch auswärts Zählbares mitnehmen kann.

Kombination aus Siegeswille und Lockerheit als Schlüssel

Im Training legt Haris Krak den Fokus auf die mentale Einstellung: „Siegeswille und eine gewisse Lockerheit werden wir brauchen und wollen es am Freitag umsetzen.“ Nach einer langen Saison geht es nun darum, die richtigen Schlüsse aus den vergangenen Spielen zu ziehen und mit kühlem Kopf wie leidenschaftlichem Herz in die letzten Partien zu gehen.

Die Spieler wissen um die Bedeutung der Begegnung. Jeder Einsatz zählt, jeder gewonnene Zweikampf kann entscheidend sein. Ob Haris Krak dabei wieder auf dieselbe Startelf wie gegen Villingen II setzt oder leichte Rotationen vornimmt, bleibt abzuwarten. Klar ist aber: Die Mannschaft ist intakt, die Stimmung positiv – und der Glaube an den Klassenerhalt unverändert groß.

Fazit: Nächste Etappe in einem harten Endspurt

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen reist mit Respekt, aber auch mit Selbstvertrauen nach Pforzheim. Die Partie beim Tabellenvierten wird eine große Herausforderung, doch das Team hat gezeigt, dass es solchen Aufgaben gewachsen sein kann. Entscheidend wird sein, die Balance zwischen defensiver Stabilität und mutigem Offensivspiel zu finden – und aus den eigenen Fehlern der Vergangenheit zu lernen.

„Dann ist alles möglich“, betont Haris Krak. Und mit diesem Mindset geht der FSV in die Partie – entschlossen, einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt zu machen.