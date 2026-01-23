FSV 08 Bietigheim-Bissingen besteht Jugendprobe mit Reife und Wucht

– Foto: Imago Images

Ein Testspiel gegen eine Nachwuchsmannschaft eines Bundesligisten ist nie nur ein freundschaftlicher Vergleich. Es ist ein Maßstab für Konzentration, Physis und Konsequenz. Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen hat diese Prüfung bei der U19 der TSG 1899 Hoffenheim angenommen – und bestanden. In einer intensiven Partie setzte sich der Oberligist mit 3:2 durch und bestätigte seinen Weg unter Trainer Daniel Zmpitas.

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen hat im heutigen Testspiel bei der U19 der TSG 1899 Hoffenheim einen weiteren Schritt in der Vorbereitung gemacht. Vor 100 Zuschauern setzte sich der Oberligist mit 3:2 durch. Das Ergebnis war Ausdruck von Widerstandskraft, Klarheit im Spiel nach vorn und der Fähigkeit, auf unterschiedliche Spielphasen zu reagieren. Der Beginn gehörte zunächst der Hoffenheimer U19. Die Gastgeber nutzten ihre Dynamik und gingen in der 20. Minute durch Maxim Naumann mit 1:0 in Führung. Bissingen ließ sich davon nicht beeindrucken und antwortete prompt. Nur fünf Minuten später stellte Kevin Ikpide mit dem Treffer zum 1:1 den Ausgleich her. Die Partie gewann dadurch früh an Intensität, ohne ihren Testspielcharakter zu verlieren.

Nach der Pause kippte das Spiel zugunsten des Oberligisten. Bissingen kam mit Struktur und Entschlossenheit aus der Kabine. In der 50. Minute brachte Justin Keklik den FSV erstmals in Führung. Nur drei Minuten später folgte der nächste klare Moment: Marko Andric erhöhte auf 3:1 und verschaffte seiner Mannschaft ein spürbares Polster. Hoffenheim blieb jedoch im Spiel. Die U19 verkürzte in der 80. Minute durch Nevio Ostheimer auf 2:3 und sorgte damit für eine spannende Schlussphase. Bissingen verteidigte den knappen Vorsprung und brachte den Sieg über die Zeit. Der Erfolg war kein Ergebnis von Zufällen, sondern das Resultat klarer Aktionen in den entscheidenden Momenten. Für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen war dieser Test ein weiterer wichtiger Baustein in der Vorbereitung. Das Team zeigte, dass es auch gegen einen spielstarken Nachwuchsgegner bestehen und nach Rückständen die Kontrolle übernehmen kann. Die Mischung aus Geduld, Effizienz und Stabilität verlieh dem Auftritt Gewicht.