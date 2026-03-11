FSSV entscheidet das Verfolgerduell klar für sich

Die FSSV-ler ließen vom Anpfiff weg erkennen, den Prestigekampf für sich entscheiden zu wollen und hatten bereits nach wenigen Sekunden die erste Torgelegenheit durch Lasse Thomas, der aus 20 Metern ungehindert verzog (1.). Den Abschluss von Anas Belfgih aus der Di­stanz hielt der KSV-Goalie dann sicher (9.). Zuvor hatte auf der anderen Seite Michael Held den Kasten nur knapp verfehlt (8.) Nach rund 20 Minuten kamen die Waldstädter etwas bes­ser ins Spiel und hielten die Gastgeber vom eigenen Tor fern. In der 28. Minute war bei einem der wenigen gelungenen Anfriffsaktionen gar der Führungstreffer möglich. Nach feiner Ein­zelleistung passte Hassan Hout auf Pavel Bagrets, der aber knapp am Pfosten vorbei zielte und kurz vor dem Seitenwechsel verpasste Lukas Eckert die Gelegenheit zum Kopfball nach Hout-Ecke am zweiten Pfosten (43.). Gemessen an den Torgelegenheiten entsprach das 0:0 zur Pause dann dem Spielverlauf.

Ein völlig anderes Bild bot sich den Zuschauern nach dem Wiederanpfiff. Schon nach fünf Minuten legten die Hausherren das 1:0 vor, als sich die KSV-ler im Anschluss an einen eige­nen Einwurf im Strafraum eine unverständlich lasche Zweikampfführung leisteten. Nutznie­ßer Frederik Müller schoss dann routiniert über die Fingerspitzen des machtlosen Torwarts ein (50.). Mit der Führung im Rücken erarbeiteten sich die Hausherren gegen eine nun unge­wohnt indisponierte KSV-Truppe eine 20-minütige Drangperiode mit zahlreichen Einschuss­möglichkeiten. Zunächst zielte Malte Christensen aus zwanzig Metern vorbei (51.), um dann nach einer Rechtsflanke am Pfosten zu scheitern (53.). Wenig später schenkten die Waldstäd­ter erneut einen Einwurf ab. Torjäger Christian Timmerevers ließ dann die KSV-Abwehr ziemlich alt aussehen und netzte überlegt zum 2:0 ein (60.). Kurz darauf köpfte Müller über den Kasten (62.) und sein Zuspiel auf Jakob Jaisle nutzte dieser zu einer Direktabnahme, die Christian Becker aber entschärfte (63.). Der Keeper war auch bei einem Kopfball von Eric Lux sehenswert auf dem Posten (69.). Minuten später fehlte dem KSV zum x-ten Male der Gegnerzugriff. Weder konnte eine Linksflanke verhindert werden noch verstand man es, Fre­derik Schlenzig in der Gefahrenzone erfolgreich zu attackieren, der leichtfüßig aus dem Ge­wühl heraus zum auch verdienten 3:0 traf (76.). Bis dahin hatte sich die Truppe von Michael Bürck reifer, planvoller, aggressiver, handlungsschneller und weniger fehlerhaft als der bishe­rige Tabellendritte präsentiert. Als solcher enttäuschte dieser fast auf der ganzen Linie. Selbst an den Basics haperte es über weite Strecken des Spiels. Der Anschlusstreffer in der Nach­spielzeit fiel im Anschluss an einen Eckball und gestaltete zumindest das Endresultat erträgli­cher. Lukas Völker spielte die abgewehrte Kugel aus dem Rückraum halbhoch Richtung Tor, wo Lukas Eckert lauerte und sie per Kopf am Keeper vorbei zum 3:1 verlängerte (90.+1). Dass FSSV-Keeper Pascal Zimmermann einen Freistoßball von Bjarne Waßmuth aus dem Gehäuse faustete, war dann nur noch eine Randnotiz wert (90.+3).

Die Heimtruppe übernimmt mit diesem verdienten Dreier die dritte Tabellenposition der Gäste. Für diese ist die zu schluckende Pille nicht so sehr wegen der Niederlage, sondern wegen der dargebotenen Performance bitter. Die Minusleistung im zweiten Abschnitt sollten die KSV-ler schnellstens abhaken und im Heimspiel gegen den VSV Büchig wieder ihr wahres Gesicht zeigen. Dann wäre, unabhängig vom Ausgang, die Niederlage am Adenauer­ring als einmaliger Ausrutscher zu verschmerzen und die Fußballwelt wieder in Ordnung (Hans-Dieter Brumm, Karlsruher SV).