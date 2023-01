FSK Vollmarshausen: Zu viele Punkte verschenkt Sebastian Löcke, der von TSV Wabern zum FSK Vollmarshausen gewechselt ist, blickt auf die Hinrunde seines Teams zurück

Löcke wechselte im Sommer zum FSK und ihm ist klar, dass sie nicht das Optimum herausgeholt haben. "Wir sind leider deutlich hinter unseren Möglichkeiten geblieben und haben Punkte in Spielen liegen gelassen, in denen wir unsere Qualität nicht auf den Platz bringen konnten. Das hat uns in die Tabellensituation gebracht, in der man nun zum Rückrundenstart eher nach unten schauen muss, um schnellstmöglich in ruhige Fahrwasser zu kommen."

Der Grund für die fehlenden Punkte ist schnell gefunden. Der Mittelfeldspieler weist auf die vielen Verletzungen hin und die daraus folgenden Reaktivierungen ehemaliger Mitspieler, welche vor der Winterpause stattfanden. Löcke ist sich aber sicher, dass seine Mannschaft, nach der Winterpause, schnell wieder in den Ligenbetrieb findet und in der Rückrunde viele wichtige Punkte sammelt. "Ich hoffe, dass wir zu Beginn viele wichtige Punkte holen, um mit dem Abstiegskampf so schnell wie möglich nichts mehr zu tun zu haben."

Der 26-Jährige ist sich indes sicher: "Die Qualität des Kaders ist grundsätzlich gut." Somit ist es wenig überraschend, dass es in Winterpause bislang keine personellen Veränderungen gab. Den Trainer hatte der Klub allerdings bereits ausgetauscht. "Der Trainerwechsel nach der Hälfte der Hinrunde von Ralf Rößler, den ich menschlich und sportlich sehr schätze, zu Niklas Toth und Marvin Moog aus den eigenen Reihen hat reibungslos und nahezu geräuschlos funktioniert – ein positives Zeichen für die Mannschaft, die die Situation gut und verantwortungsbewusst angenommen hat."