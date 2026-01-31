FSK Vollmarshausen verpflichtet Osman Duygu

Der FSK Vollmarshausen hat Osman Duygu zur kommenden Saison als neuen Trainer verpflichtet. Der 46-Jährige übernimmt ab Sommer die Erste Mannschaft in Vollmarshausen. Nach Vereinsangaben passt Duygu sowohl menschlich als auch mit seiner Erfahrung sehr gut in das gesuchte Profil, insbesondere im Hinblick auf die Arbeit mit jungen Spielern.

Mit der Verpflichtung plant der FSK Vollmarshausen eine langfristige Zusammenarbeit. In den kommenden Jahren soll ein Umbruch gestaltet werden, um mittelfristig wieder höhere sportliche Ziele verfolgen zu können.

Zugleich bedankt sich der Verein bei Roman Riedl und Tobias Voss, die die laufende Saison zu Ende führen. Beide hatten sich als ehemalige Spieler in einer schwierigen Phase bereit erklärt, die Mannschaft als Trainer zu übernehmen.