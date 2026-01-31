FSK Vollmarshausen verpflichtet neuen Trainer

Die FSK ist sehr glücklich, dass sie Osman Duygu verpflichten konnten.

Er passt menschlich und mit seiner Erfahrung, perfekt in das gesuchte Profil, ganz besonders auch im Bezug auf die Arbeit mit jungen Spielern.

Mit Osman plant die FSK eine langfristige Zusammenarbeit um in den nächsten Jahren den Umbruch anzugehen und mittelfristig wieder höhere Ziele ins Visier nehmen zu können.

Die FSK bedankt sich bei Roman Riedl und Tobias Voss, dass sie die Saison zu Ende bringen und sich als ehemalige Spieler in dieser Phase als Trainer zur Verfügung gestellt haben.