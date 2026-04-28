FSK Vollmarshausen begrüßt weitere Neuzugänge

Der FSK Vollmarshausen kann sich über personellen Zuwachs freuen: Gleich vier Spieler haben sich dem Verein angeschlossen und setzen damit die erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihrem bisherigen Trainer fort. Nach ihrer gemeinsamen Zeit bei der JFV Söhre wechseln Luca Jeske, Jonas Pfeifer, Mikail Bencik und Jannis Schmidt nun geschlossen zum FSK.

Mit den Neuzugängen erhält der Kader insbesondere in der Defensive sowie im Mittelfeld eine spürbare Verjüngung. Alle vier Spieler konnten in der laufenden Saison mit starken Leistungen überzeugen und bringen somit beste Voraussetzungen mit, um sich schnell in das Team zu integrieren.

Beim FSK sieht man in den Transfers einen wichtigen Schritt für die Zukunft: Die Neuzugänge passen ideal in das neue sportliche Konzept des Vereins und sollen dazu beitragen, die Mannschaft langfristig weiterzuentwickeln.